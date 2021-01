Scorende De Vrij voorkomt pijnlijke nederlaag Inter niet; Gosens is op schot

Woensdag, 6 januari 2021 om 16:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:04

Internazionale heeft woensdagmiddag een verrassende nederlaag geleden in de Serie A. De ploeg van trainer Antonio Conte ging ondanks een rake kopbal van Stefan de Vrij onderuit bij Sampdoria: 2-1. Alexis Sánchez zal zich dat aanrekenen: de Chileen miste in de eerste helft een penalty. Verder won Atalanta mede dankzij een doelpunt van Robin Gosens zeer overtuigend van Parma (3-0), terwijl AS Roma moeiteloos afrekende met Crotone (1-3). Koploper AC Milan kan bij winst woensdagavond tegen Juventus vier punten los komen van nummer twee Inter.

Sampdoria - Internazionale 2-1

Nadat Ashley Young namens Inter een grote kans om zeep hielp in de openingsfase van de wedstrijd, leken de Milanezen na tien speelminuten alsnog op voorsprong te gaan komen. Scheidsrechter Paolo Valeri besloot, na het zien van een handsbal op de videobeelden, een penalty toe te kennen aan i Nerazzurri. Alexis Sánchez nam zijn verantwoordelijkheid en ging achter de bal staan, maar hij zag zijn inzet uit de linkerbenedenhoek gedoken worden door doelman Emil Audero; uit de rebound raakte Young vervolgens nog van dichtbij het aluminium.

Royal Dutch Airlines ?? Stefan de Vrij brengt met een rake kopbal de spanning terug in de wedstrijd ????#ZiggoSport #SerieA #SampdoriaInter pic.twitter.com/19ryLeESec — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 6, 2021

De misser kwam de Milanezen duur te staan, want halverwege de eerste helft deed Antonio Candreva wat Sánchez niet lukte: scoren vanaf elf meter. Opnieuw lag een handsbal ten grondslag aan de toegekende penalty, die overtuigend benut werd: 1-0. Ruim vijf minuten voor het rustsignaal werden de problemen nog groter voor de bezoekers. Mikkel Damsgaard had een geweldige solo in huis, waarna de bal in het zestienmetergebied slingerde: hier stond Balde Keita op de juiste plek om de 2-0 uit de voorzet binnen te tikken.

Na rust besloot Inter meer risico te nemen en hoewel de aanvalslust al snel een goede kopkans voor Sánchez opleverde, kwam ook Sampdoria via een schot van Jakub Jankto dicht bij een doelpunt. Halverwege de tweede helft was er een hoofdrol weggelegd Stefan de Vrij, toen hij voor de aansluitingstreffer. De verdediger sprong hoger dan zijn directe tegenstander en knikte uit een hoekschop van Marcelo Brozovic goed binnen: 2-1. Sampdoria had in het restant van de wedstrijd niks meer in de melk te brokkelen. Toch slaagde Inter, mede door missers van onder meer de ingevallen Romelu Lukaku en Ivan Perisic, er niet meer in de defensieve muur te slechten.

Atalanta - Parma 3-0

Bij Atalanta begonnen naast Gosens ook Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis. Josip Ilicic zag in de vijfde minuut nog een veelbelovende poging van dichtbij gekraakt worden door de verdediging van Parma, maar na een kwartier was het raak voor Atalanta. Ilicic verstuurde vanuit het middenveld een briljante harde pass op Luis Muriel, die na zijn aanname direct vrij voor de keeper kwam en koeltjes de hoek vond: 1-0. Atalanta bleef heer en meester, maar kwam pas in de tweede helft weer tot grote kansen.

Invaller Duván Zapata brak vier minuten na rust na een passje van Robin Gosens door in het zestienmetergebied en hij plaatste de bal met links in de verre hoek: 2-0. In de 61ste minuut waren de rollen precies omgedraaid: Zapata verstuurde een dieptepass, die met enig fortuin in de zestien bij de doorgelopen Gosens belandde. De linkervleugelverdediger besliste de wedstrijd door de bal ineens binnen te volleren: 3-0. Atalanta kreeg nog grote schietkansen voor Ruslan Malinovsky en Joakim Maehle, die beide gekeerd werden door doelman Luigi Sepe.

Crotone - AS Roma 1-3

AS Roma maakte met Rick Karsdorp opnieuw in de basis in ruim een half uur korte metten met Crotone. De hekkensluiter, waarbij Ajax-huurling Lisandro Magallán zijn plek in de basis terug had, kreeg in dat tijdsbestek drie doelpunten om de oren. Borja Mayoral tikte na acht minuten een afgemeten lage voorzet van Henrikh Mkhitaryan binnen: 0-1. Diezelfde Mayoral maakte er na 29 minuten 0-2 van, door de bal van een meter of twintig prachtig in de kruising te jagen: 0-2. De beslissing in de wedstrijd viel in de 35ste minuut. Mayoral werd in de rug gelopen door Vladimir Golemic, waarna Mkhitaryan de penalty overtuigend binnen schoot: 0-3. Crotone deed in de 71ste minuut nog wel wat terug via een rake kopbal van Golemic uit een hoekschop, maar de overwinning van Roma kwam niet in gevaar: 1-3.

Lazio - Fiorentina 2-1

Vanaf de openingsminuut was het Lazio dat de tegenstander met de rug tegen de muur zette. De opportunistische instelling van de Romeinen wierp al snel de vruchten af, want in de zesde speelminuut kwam de ploeg op voorsprong. Na een voorzet vanaf rechts belandde de bal voor de voeten van Felipe Caicedo, die van dichtbij binnentikte: 1-0. Halverwege de tweede helft leek Lazio hun voorsprong te verdubbelen, maar een doelpunt van Ciro Immobile werd, na het bekijken van de videobeelden, afgekeurd wegens buitenspel. In de tweede helft vond Lazio alsnog een tweede treffer, toen Immobile van dichtbij profiteerde van een misser van doelman Bartlomiej Dragowski: 2-0. Fiorentina deed mocht vanaf de penaltystip nog de aansluitingstreffer maken; het was Dusan Vlahovic die zelf achter de bal ging staan en scoorde, nadat hij onderuitgetrokken werd in de zestien: 2-1.

Bologna - Udinese 2-2

Bologna, dat met Jerdy Schouten en Mitchell Dijks in de basis aan de aftrap verscheen, kwam na ruim een kwartier spelen op voorsprong. Takehiro Tomiyasu stond goed gepositioneerd om uit een voorzet van Riccardo Orsolini raak te koppen: 1-0. Het antwoord van Udinese, waar Marvin Zeegelaar een basisplek had, kwam tien minuten voor rust, toen Roberto Pereyra met een kopbal uit de rebound voor de 1-1 zorgde. De thuisploeg stelde snel orde op zaken, want Mattias Svanberg schoot zijn ploeg vijf minuten na de gelijkmaker weer op voorsprong. Vlak na rust bracht de Zweedse doelpuntenmaker zijn ploeg onnodig in de problemen, want hij kreeg zijn tweede gele kaart gepresenteerd na een harde tackle. Uiteindelijk kon Udinese nog profiteren van de overtalsituatie, want in blessuretijd kwam de club nog langszij. Invaller Tolgay Arslan was de gevierde man, die na slecht wegwerken van Bologna de bal voor zijn voeten kreeg en binnenschoot: 2-2.