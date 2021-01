Cziommer voorspelt Eredivisie-verrassing: ‘Hij is van hoger niveau dan Zirkzee'

Woensdag, 6 januari 2021 om 15:55 • Laatste update: 16:03

Vitesse presenteerde op dinsdag zijn tweede winterse versterking: Noah Ohio wordt voor anderhalf seizoen gehuurd van RB Leipzig. Wanneer de spits ter sprake komt in het programma Voetbalpraat van EPSN, komt Simon Cziommer superlatieven tekort om de kwaliteiten van het zeventienjarige talent te beschrijven. "Met hem hebben ze wel iemand gehaald die een verrassing kan zijn en die meteen kan gaan spelen", aldus de oud-middenvelder.

Presentatrice Fresia Cousiño Arias luidt het gesprek in door de naam van de kersverse aanwinst van Vitesse te laten vallen, waarna Cziommer direct het woord overneemt. “Ik verwacht een mooi avontuur voor hem op de Nederlandse velden. Hij is pas zeventien, hij is talentvol, veel aanspeelbaar en balvast. Daarom kunnen ze hem in het spel van Vitesse heel goed gebruiken”, begint de analist annex oud-voetballer zijn verhaal.

Cziommer is zelfs zo enthousiast over Ohio, dat hij het niet uitsluit dat het talent direct met Armando Broja zal gaan strijden om een basisplek. “Kijk, Broja is veel geblesseerd geweest en ik vind hem ook een zeer goede speler met zijn snelheid. Maar deze jongen (Ohio, red.) kan ook goed meevoetballen, is goed in de zestien en is ook nog eens heel sterk. Misschien is hij wel zo goed dat hij, zelfs op deze leeftijd, met Broja om een basisplek zal gaan vechten.”

Wel verwacht dat de Duitser dat Loïs Openda vanwege zijn snelheid mag blijven staan. “Maar met Ohio hebben ze wel iemand gehaald die een verrassing kan zijn en die meteen kan gaan spelen. We hebben natuurlijk een soortgelijke speler rondlopen in de persoon van Joshua Zirkzee, maar qua talent is dit een hoger niveau in mijn ogen”, zo durft de analist te stellen. Zirkzee staat in de belangstelling van Heracles Almelo, dat de negentienjarige spits graag wil huren van Bayern München.

Ohio beschikt over zowel de Nederlandse als Engelse nationaliteit. De centrumspits begon bij de amateurclub FC Almere en stapte in 2015 over naar de jeugdopleiding van Manchester United. Weer een jaar later ging Ohio naar stadsgenoot Manchester City, om in 2019 te belanden in de jeugdacademie van RB Leipzig. Ohio speelde zeven jeugdinterlands voor Oranje, maar besloot in 2018 om over te stappen naar Engeland Onder-16, waarvoor hij inmiddels zes keer uitkwam.