Royston Drenthe geeft loopbaan verrassende impuls met contract in Spanje

Woensdag, 6 januari 2021 om 15:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:49

Royston Drenthe staat op het punt om een contract te ondertekenen bij Racing Murcia, zo meldt RTV Rijnmond. De 33-jarige linksback, die sinds de zomer van 2019 speelt voor de amateurs van Kozakken Boys, kan zijn overgang naar de vierdedivisionist uit Spanje voltooien door de medische keuring te doorstaan.

Rond de jaarwisseling hoorde Drenthe van de belangstelling van Racing Murcia, de club waarvoor ook Mathias Pogba, de broer van Manchester United-speler Paul Pogba, speelt. Murcia kan de derde Spaanse werkgever van Drenthe worden. Eerder speelde de éénvoudig Oranje-international voor Real Madrid en een jaar op huurbasis bij Hércules CF.

Drenthe speelde het laatst profvoetbal in het seizoen 2018/19, toen hij een jaar voor Sparta Rotterdam uitkwam in de Keuken Kampioen Divisie. In dat seizoen kwam de linkervleugelverdediger tot 32 officiële duels, waarin hij 5 keer scoorde. Sparta promoveerde naar de Eredvisie, maar besloot om uit elkaar te gaan met Drenthe en zijn contract niet te verlengen.

In december kwam Drenthe in het nieuws doordat hij persoonlijk failliet werd verklaard. Volgens het Centraal Insolventieregister werd dat faillissement op dinsdag 1 december 2020 uitgesproken door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De voetballer kwam tijdens zijn profcarrière onder meer in actie voor Feyenoord, Real Madrid en Everton en verdiende daarmee vele miljoenen die inmiddels allemaal verdampt lijken te zijn.

In een reactie aan Voetbalzone liet Drenthe weten op de hoogte gesteld te zijn van de uitspraak. Ook zei hij ‘niet zo snel te schrikken van bepaalde dingen’ en vermoedt hij dat het komt doordat hij niet op een zitting is verschenen. "Ik ken de ins en outs niet en ik weet niet exact wat er aan de hand is, maar als dit is wat ik denk dat het is, is het niet zo belangrijk." Verder verwijst hij naar het feit dat zijn advocaat op vakantie was en geeft aan dat de situatie zou voortkomen uit zijn nalatigheid die hij ‘labiliteit van zichzelf’ noemt. "Ik lig altijd onder een vergrootglas, maar het zal opgelost worden zoals het hoort."