ADO Den Haag wil zakendoen met AZ en FC Utrecht

Marcos Rojo voert voorzichtige gesprekken met Boca Juniors over een transfer. De verdediger heeft een aflopend contract en wordt ook gevolgd door Sheffield United en Newcastle United. (Daily Mail)

Internazionale wil Eder voor de tweede keer aan de club binden. De aanvaller, in het verleden twee seizoenen actief in het Giuseppe Meazza, staat momenteel onder contract bij het Chinese Jiangsu Suning. (Sky Italia)

Daarnaast hoopt men aanvaller Jonas Arweiler in te kunnen ruilen voor FC Utrecht-linksback Leon Guwara.

West Ham United wenst Marko Arnautovic niet al na anderhalf jaar weer terug te halen. The Hammers vinden het salaris van 5,5 miljoen euro dat de Oostenrijkse aanvaller opstrijkt bij Shanghai SIPG te gortig. (Daily Mail)