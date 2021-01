Schmidt snapt kritiek op wisselbeleid bij PSV niet: ‘Jullie eisen dat’

Woensdag, 6 januari 2021 om 12:28 • Rian Rosendaal

Roger Schmidt krijgt soms het verwijt dat hij teveel aanpassingen aanbrengt in de basisopstelling van PSV. De Duitse coach in Nederlandse dienst kan echter weinig met de kritiek van de buitenwacht. Schmidt vindt het gezien de overvolle speelkalender juist logisch dat zijn beste spelers, zoals onder meer Donyell Malen, soms voortijdig naar de kant wordt gehaald tijdens competitiewedstrijden.

"Wie zijn dan mijn beste spelers? Jullie eisen dat die jongens iedere drie dagen voetballen. Denk je dat deze spelers zelf altijd negentig minuten willen spelen?", vraagt Schmidt zich hardop af in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Dat is namelijk niet zo. Ze zijn soms zó moe dat ze blij zijn als ze worden gewisseld. Ze kunnen dat alleen niet tonen omdat ze zo moe zijn, haha." Dat Malen alles wil spelen om topscorer te worden snapt Schmidt wel, al dat dat zijn wisselbeleid niet veranderen. "Het vergt een verandering van de mindset. En ik denk dat ze nu wel hebben gevoeld hoe uitputtend het is geweest zoveel wedstrijden te spelen. Dat is nieuw voor ze. Niet heel veel voetballers zijn dat gewend. Ze voelen nu wel dat ze niet iedere keer negentig minuten kunnen spelen."

Schmidt blijft alert op buitenkansjes op de transfermarkt, maar het tussentijds halen van nieuwe spelers is geen absolute must voor de PSV-coach. "Als we nu niets doen, is dat voor mij oké. Misschien dient zich een buitenkans aan, of misschien gaat er iemand weg, dan zullen we handelen. We hebben voor vrijwel iedere plek genoeg spelers. Maar op de backposities heb ik alleen Philip Max en Denzel Dumfries. Dus áls we iets doen, zal het daar zijn. Intussen proberen we spelers uit de opleiding door te ontwikkelen", zo verduidelijkt Schmidt zijn werkwijze in Eindhoven.

Dat spelers als Dumfries, Malen en Mohamed Ihattaren onder een vergrootglas liggen boezemt Schmidt geen angst in. Hij heeft er vertrouwen in dat PSV met adequate opvolgers op de proppen weet te komen, mochten aankomende zomer enkele spelers daadwerkelijk vertrekken. "Als Frenkie de Jong wordt verkocht, breekt Ryan Gravenberch door. Zo is het bij PSV ook. Maar ik ben ook een realist. Als er in de winter een heel hoog bod komt op een van onze spelers, ben ik niet in de positie het tegen te houden. Het is tegelijkertijd ook weer een kans. Als je veel geld krijgt, kun je ook een goede vervanger halen. Maar mijn gevoel is dat onze spelers het naar een goed einde willen brengen in dit seizoen", zo besluit Schmidt.