‘Nachtmerrie Özil bij Arsenal voorbij na tekenen van miljoenencontract’

Woensdag, 6 januari 2021 om 11:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:00

Mesut Özil vervolgt zijn loopbaan bij Fenerbahçe, zo weet onder meer het Turkse nieuwsagentschap DHA woensdag te melden. De van Arsenal afkomstige middenvelder zou reeds zijn handtekening hebben gezet onder een contract tot medio 2024, met de optie op nog een seizoen in Istanbul. Özil, wiens contract bij the Gunners nog een halfjaar doorliep, strijkt met de verbintenis bij Fenerbahçe circa vijf miljoen euro per jaar op.

DC United leek eerst nog de nieuwe werkgever te worden van de 32-jarige middenvelder, die bij Arsenal op een zijspoor was beland onder manager Mikel Arteta. Özil zou bij de club uit de Major League Soccer de kans krijgen om naast zijn loopbaan als speler te werken aan zijn zakenimperium. Het lijkt er nu echter op dat hij kiest voor een vervolg in de Turkse Süper Lig. Özil voedde zelf de geruchten door dinsdagavond een foto van de skyline van Istanbul te posten op Twitter met de tekst: 'Deze stad...', gevolgd door een vlaggetje van Turkije.

Özil beschikt volgens DHA reeds over een luxueuze villa net buiten Instanbul, een riant onderkomen dat plaats biedt aan onder meer een krachthonk en een tennisbaan. De villa is echter nog niet helemaal gereed, waardoor de beoogde aanwinst van Fenerbahçe voorlopig op een ander adres verblijft. Naast een jaarsalaris van ongeveer vijf miljoen euro ontvangt Özil een tekenbonus van naar verluidt 2,5 miljoen euro. Volgens verschillend Turkse media is de routinier samen met Radamel Falcao (Galatasaray) de best betaalde speler in de Süper Lig.

De voormalig international van Duitsland kwam vorig jaar maart voor het laatst in actie voor Arsenal, dat de middenvelder dit seizoen niet inschreef voor de Premier League en Europa League. De geruchten over een voortijdig vertrek uit Noord-Londen deden al enige tijd de ronde. Özil veroverde met Arsenal onder meer viermaal de FA Cup en kwam in bijna acht jaar tijd tot 254 wedstrijden (44 doelpunten en 77 assists).