ESPN neemt drastisch besluit over live-duels in KKD: ‘Het geld is op’

Woensdag, 6 januari 2021 om 11:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:32

De rechtstreekse uitzendingen van wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie worden drastisch teruggebracht. Tot nu toe werden alle tien duels per speelronde live uitgezonden door ESPN, maar vanaf 15 januari ontstaat er een geheel nieuwe situatie bij de betaalzender. Vanaf dan zullen per speelronde nog slechts vier duels in de Keuken Kampioen Divisie integraal te volgen zijn.

"Het geld is op om alle duels live uit te zenden", verklaart algemeen directeur Marc Boele van de Coöperatie Eerste Divisie (CED) woensdag in een reactie aan het Algemeen Dagblad. "De productiekosten om op deze voet verder te gaan zijn gewoon te hoog." De CED, ESPN-voorloper FOX Sports, de KNVB en hoofdsponsor Keuken Kampioen stelden begin dit seizoen een budget samen van 750.000 euro ‘om voor zoveel mogelijk mensen de wedstrijden zichtbaar te maken.’ Men had destijds ook de hoop dat stadionbezoek in de derde en vierde periode weer mogelijk zou zijn. Voorlopig lijkt het er echter niet op dat er binnenkort weer met publiek zal worden gespeeld in Nederland.

Volgens Boele waren de clubs in de Keuken Kampioen Divisie al enige tijd op de hoogte van de problemen op financieel gebied. Daarnaast speelt het competitieprogramma in de tweede helft van het seizoen ook een rol bij het besluit om de rechtstreekse uitzendingen flink te minderen. De speelkalender zit vol, waardoor het haast onmogelijk is om met aanvangstijdstippen te schuiven richting nog meer 'unieke tijdslots'. In de nieuwe situatie zullen op vrijdagavond, zaterdagmiddag, zondag (begin of einde van de dag) en maandagavond een duel in de Keuken Kampioen Divisie worden uitgezonden.

De wijzigingen zullen hard aankomen bij supporters van clubs in de Keuken Kampioen Divisie, zeker omdat stadionbezoek vanwege de coronacrisis voorlopig niet mogelijk is. De clubs die in de resterende speelrondes van dit seizoen niet live te volgen zijn, zullen aan bod komen bij het schakelkanaal van ESPN. In dat programma zal aandacht worden geschonken aan de zes duels die niet rechtstreeks worden vertoond. In aanloop naar elke speelronde zal een beslissing worden genomen over de duels die live worden uitgezonden.

