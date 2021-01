Heerenveen slaat slag en strikt doelman met recente Eredivisie-ervaring

Woensdag, 6 januari 2021 om 10:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:21

SC Heerenveen heeft zich verzekerd van de diensten van Ariel Harush, zo maakt de Friese club woensdag officieel wereldkundig. De twintigvoudig international van Israël komt transfervrij over van het Slowaakse FC Nitra en tekent een contract tot het einde van het seizoen in het Abe Lenstra Stadion. Harush maakt overigens zondag nog niet zijn debuut in de thuiswedstrijd van Heerenveen tegen Fortuna Sittard.

"Iedereen weet dat we op zoek waren naar een extra doelman. Die hebben we met Ariel gevonden", verklaart technisch manager Gerry Hamstra de komst van Harush. "Een ervaren en betrouwbare keeper, die bovendien bekend is met de Nederlandse speelstijl en al jaren international is van zijn land. Als Ariel medisch wordt goedgekeurd, sluit hij begin volgende week aan bij de selectie", houdt de Heerenveen-bestuurder nog een slag om de arm.

Harush is geen onbekende in Nederland, want de kersverse aanwinst van Heerenveen kwam in het seizoen 2019/20 tot zeventien wedstrijden in het shirt van Sparta Rotterdam. Afgelopen zomer volgde de overstap naar FC Nitra, dat de 32-jarige sluitpost na een halfjaar alweer ziet terugkeren in de Eredivisie. Harush kwam verder in zijn loopbaan uit voor Beitar Jeruzalem, Maccabi Netanya, Hapoel Tel Aviv en Hapoel Beer Sheva en Anorthosis Famagusta. De aanwinst gaat in Heerenveen de concurrentiestrijd aan met eerste doelman Erwin Mulder