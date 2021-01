Höjbjerg vraagt Dasilva om nieuwe scheenbeschermer na horrortackle

Woensdag, 6 januari 2021 om 10:05 • Yanick Vos • Laatste update: 10:26

Pierre-Emile Höjbjerg neemt Brentford-middenvelder Joshua Dasilva niets kwalijk na zijn zware overtreding van dinsdagavond. In de slotfase van het League Cup-duel ging de 22-jarige Engelsman hard door op het scheenbeen van de Tottenham Hotspur-middenvelder, die de strijd moest staken. Dasilva heeft zijn excuses aangeboden en op Twitter reageert Höjbjerg sportief.

Bij een 2-0 achterstand en nog een kleine tien minuten op de klok maakte Dasilva een harde overtreding op Höjbjerg. Na het bestuderen van de beelden langs de lijn besloot scheidsrechter Mike Dean een directe rode kaart te trekken voor Dasilva. Na een behandeling wilde Höjbjerg weer het veld in, maar manager José Mourinho stuurde hem naar de kleedkamer. “Iedereen die mij kent, weet dat ik dit niet opzettelijk deed. Hier zal ik van leren”, schrijft een schuldbewuste Dasilva op Twitter.

Höjbjerg koestert geen wrok: “Natuurlijk deed je dit niet met opzet. Dus maak je niet druk. Ik ben een viking en met mij gaat het goed. Maar... Je bent me wel een nieuwe scheenbeschermer schuldig”, aldus de Deens international met een knipoog. “Je gaat een mooie toekomst tegemoet Wees sterk en blijf hard werken. Veel geluk voor jou en je team. Een grote knuffel, Pierre-Emile Höjbjerg”, zegt hij tegen de 22-jarige middenvelder, die in de zomer van 2018 transfervrij de overstap maakte van Arsenal naar Brentford.

Of course you didn’t mean it. So don’t worry. I’m a viking and I am fine. But... You owe me a new shin pad ??. You have a great future ahead @joshdasilva_ . Be strong & keep working hard. Best of luck to you and your team. Big hug, Pierre-Emile Højbjerg. https://t.co/D6fL12OyQx