Koeman levert verlanglijstje in maar gaat niet specifiek in op namen

Woensdag, 6 januari 2021 om 09:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:03

Ronald Koeman hoopt dat er wat mogelijk is voor Barcelona in de transferperiode van deze maand. De trainer heeft een lijstje met eventuele aankopen ingeleverd bij het bestuur van de Catalaanse grootmacht, terwijl een aantal spelers ook tussentijds mogen vertrekken. Koeman beseft echter wel dat de eindbeslissing wat betreft nieuwe spelers niet bij hem ligt.

"Elke trainer kijkt in januari naar hoe de selectie kan worden voorzien van een kwaliteitsinjectie, daar ben ik geen uitzondering op", zo verklaart Koeman op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met Athletic Club van woensdagavond. "Ik heb niet meer gedaan dan een lijst opgesteld van spelers die zouden kunnen vertrekken en van spelers die mogelijk een versterking zouden kunnen zijn voor ons. Maar het hangt af van wat de clubleiding wil. Mochten aankopen niet mogelijk zijn, dan leg ik mij daarbij neer." Barcelona is volgens verschillende buitenlandse media onder meer in de markt voor Memphis Depay (Olympique Lyon) en voormalig jeugdspeler Eric García (Manchester City).

Koeman vindt het niet erg dat hij de rest van het seizoen niet langer beschikt over Carles Aleñá, die Barcelona volgens RAC1 op huurbasis inruilt voor Getafe. "Totdat het officieel is kan ik er niet zoveel over zeggen. Hij heeft in ieder geval toestemming van ons gekregen om te vertrekken. Er zullen altijd spelers zijn die twijfels hebben over een langer verblijf bij deze club. Carles is een jonge speler die graag aan spelen wil toekomen. We hebben vertrouwen in hem, maar dan moet hij wel speelminuten maken."

Ook de ontwikkeling van Sergiño Dest werd op de digitale persconferentie besproken door Koeman. "Het klopt dat hij goede met slechte momenten afwisselt tijdens wedstrijden. Hij kende een sterke start, maar door zijn leeftijd is hij soms nog wat wisselvallig. Vergeet niet dat Sergiño pas negentien jaar oud is. Bij een topclub spelen vergt enige aanpassing. Je kunt niet altijd top zijn en fouten maken hoort erbij op die leeftijd. Met name de concentratie tijdens duels zal beter moeten. Hij is jong en ik maak me dan ook geen zorgen over hem."

De tussenbalans van Barcelona stemt Koeman redelijk tevreden, ondanks de enigszins teleurstellende vijfde plaats in LaLiga. "Beetje bij beetje zie je steeds meer wat wij voor ogen hebben", aldus de voormalig bondscoach van Oranje. "'We zijn hier in augustus gekomen en hebben geprobeerd de ploeg vooruit te duwen. Ik denk dat het niet heeft geholpen dat enkele belangrijke spelers geblesseerd zijn geweest. Het is ook een selectie die ik niet heb kunnen wijzigen. In die zin heeft iedere trainer meer tijd nodig om zijn ideeën erin te krijgen. Ik zit er nog niet zo lang. Aanvallend zijn we sterk, maar op verdedigend vlak kunnen we nog wel stappen zetten", aldus Koeman.