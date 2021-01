‘Ik was verrast dat ze bij het Nederlands elftal niet eerder al aan hem dachten’

Woensdag, 6 januari 2021 om 09:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:29

Bondscoach Frank de Boer verklaarde afgelopen weekeinde dat hij de verrichtingen van Jerdy Schouten op de voet volgt. De woorden van de keuzeheer van Oranje komen niet als een grote verrassing voor Riccardo Bigon, de technisch directeur van Bologna. De Italiaanse bestuurder hoopt dat de middenvelder snel een uitnodiging ontvangt van De Boer: "Ik heb de droom hem in een Oranje-shirt te zien spelen."

"Dat is een droom van ons bij Bologna. Ik ben er zeker van dat hij daar ook kan gaan spelen", aldus de hoopvolle Bigon in gesprek met De Telegraaf. "Ik ben niet verrast dat hij in beeld is voor het Nederlands elftal, ik was verrast dat ze niet eerder al aan hem dachten." De Bologna-bestuurder wist Schouten afgelopen zomer voor de club te behouden, ondanks verschillende aanbiedingen. "Ik denk dat hij nog één of twee jaar hard werken nodig heeft in Bologna, om te verbeteren en volwassen te worden. Daarna zie ik hem bij een grote club spelen. Hij is nog niet helemaal ready, maar het is nog maar een kleine stap."

Ploeggenoot Stefano Denswil snapt net als Bigon dat Schouten op het lijstje staat van De Boer. "Hans Hateboer heeft met Atalanta ook een heel goed seizoen gedraaid, dan verdien je het in beeld te zijn. Jerdy nu ook." Mitchell Dijks is eveneens lovend over de voormalig middenvelder van Excelsior. "Men moet dit niet verkeerd uitleggen, want ik wil geen vergelijkingen maken en hij is daar nog niet, maar Jerdy is onze Frenkie de Jong bolognese. Hij is heel rustig aan de bal, ziet het spelletje goed en speelt bijna altijd vooruit. Mooie kwaliteiten voor een verdedigende middenvelder", aldus Dijks, die hoge verwachtingen heeft van Schouten. "Ik hoop dat hij deze ontwikkeling kan doorzetten. Dan kan hij een grote worden."

De Boer bevestigde afgelopen zaterdag in een uitgebreid interview met De Telegraaf dat Schouten in aanloop naar het EK van aankomende zomer zal worden gevolgd door de technische leiding van Oranje. "We volgen ook Schouten bij Bologna heel nadrukkelijk. Die doet het heel goed in de Serie A. Van Maarten Stekelenburg, mijn assistent, krijg ik regelmatig clipjes te zien", zo verklapte de bondscoach van het Nederlands elftal.