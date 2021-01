Solskjaer biedt Van de Beek met uitspraak weinig hoop voor dit seizoen

Woensdag, 6 januari 2021 om 08:26 • Laatste update: 08:49

Donny van de Beek lijkt zich te moeten schikken in een reserverol bij Manchester United dit seizoen. De aankoop van maximaal 44 miljoen euro is dit seizoen bankzitter bij the Red Devils en die situatie zal voorlopig niet veranderen, zo doet een uitspraak van manager Ole Gunnar Solskjaer vermoeden. De Noorse trainer heeft zich op een persconferentie uitgelaten over de situatie van de Oranje-international en benadrukt dat hij ‘stikt van de middenvelders’.

Op weg naar de League Cup-wedstrijd van woensdagavond tegen Manchester City werd Solskajer gevraagd naar de situatie van Van de Beek. “Donny heeft goed gespeeld als hij de kans kreeg”, aldus de trainer over de Nederlander, die dit seizoen in de Premier League pas twee keer in de basis startte. “We trekken soms te snel de conclusie dat iemand is mislukt. Maar we kunnen aan Victor Lindelöf en Fred zien dat het soms wat meer tijd vergt. Nu zijn ze enorm belangrijk. Voor Donny zal hetzelfde opgaan.''

“Hij kwam tussen een groep middenvelders met kwaliteit. Donny concurreert met Bruno Fernandes, Juan Mata, Jesse Lingard. Ik heb verschrikkelijk veel nummers tien, heb een ruime keuze uit centrale middenvelders als Paul Pogba, Nemanja Matic, Scott McTominay en Fred”, vervolgt Solskjaer, die Van de Beek ziet als een speler voor de toekomst van Manchester United. “Hij is altijd gretig, werkt hard op de training, is positief ingesteld en zal nog veel wedstrijden beïnvloeden. Ik denk dat hij volgend seizoen nog veel grotere stappen zal gaan zetten.”

Wanneer Van de Beek nauwelijks speelt bij Manchester United, komt mogelijk zijn plek in de selectie van het Nederlands elftal in gevaar. Op weg naar het EK van komende zomer zal Van de Beek desondanks niet te hoeven rekenen op een verhuurperiode om elders aan zijn speelminuten te komen. Solskjaer wil hem niet kwijt, mede met oog op mogelijke blessures. “Het speelschema is loodzwaar. Spelers die weinig aan bod kwamen, moeten nu klaarstaan om hun kans te pakken als die zich aandient.”