Exodus bij PSV aanstaande: acht talenten kunnen vertrekken

Woensdag, 6 januari 2021 om 07:35 • Yanick Vos • Laatste update: 09:50

PSV haalt de bezem door de selectie van de beloftenploeg. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft de club aan acht talenten laten weten dat zij mogen uitkijken naar een nieuwe club. Het gaat om spelers die dit seizoen op een zijspoor zijn beland bij Jong PSV en niet of nauwelijks in actie komen in het team van trainer Peter Uneken.

De twintigjarige talenten Chris Gloster (linksback) en Justin de Haas (centrumverdediger) waren aan het begin van dit seizoen nog in beeld bij de A-selectie, maar mogen nu vertrekken. Het tweetal ging mee op trainingskamp met het eerste elftal van Roger Schmidt, maar viel vervolgens buiten de boot. De Amerikaans jeugdinternational Gloster tekende in 2019 nog een contract tot aan de zomer van 2022.

Ook rechtsback Rico Zeegers (20), middenvelder Robin Schoonbrood (21), aanvaller Djenairo Daniels (18), verdediger Gregory Kuisch (20), en middenvelders Andrew Mendonca (20) en Koen Oostenbrink (20) hebben te horen gekregen dat ze kunnen vertrekken. Behalve Gloster hebben alle spelers een aflopend contract in Eindhoven. De club is volgens het regionale dagblad bereid om mee te denken wanneer geïnteresseerde clubs zich melden.

