De Telegraaf: Premier League-clubs azen op Ajax-spits Lassina Traoré

Woensdag, 6 januari 2021 om 06:56 • Laatste update: 07:28

Lassina Traoré staat in de belangstelling van twee clubs uit de Premier League. Volgens De Telegraaf hebben Wolverhampton Wanderers en West Ham United interesse in de fysiek sterke spits uit Burkina Faso. Tot een transfer zal het volgens de krant deze transferperiode niet komen, daar de clubleiding hem niet wil laten gaan. De negentienjarige Traoré, wiens contract in de Johan Cruijff ArenA doorloopt tot aan de zomer van 2022, mag niet weg.

Wolverhampton Wanderers is deze transferperiode hard op zoek naar een nieuwe spits. Raúl Jiménez hield eind november aan een botsing met David Luiz tijdens de wedstrijd tegen Arsenal een schedelbreuk over en staat voorlopig aan de kant. In de Engelse media werden Hulk (clubloos), Salomón Rondón (Dalian Yifang) en Divock Origi (Liverpool) genoemd als eventuele nieuwe spitsen voor the Wolves en aan dat rijtje kan nu de naam van Traoré worden toegevoegd, al zit een transfer er volgens De Telegraaf dus niet in. Ondanks de aanwezigheid van Michail Antonio en Sébastien Haller is ook West Ham naar verluidt hard op zoek naar een extra aanvaller. Boulaye Dia (Stade Reims), Gaetan Laborde (Montpellier) en Abdallah Sima (Slavia Praag) zijn reeds genoemd als mogelijke kandidaten om de voorhoede van the Hammers te versterken.

Traoré maakte in januari 2019 de overstap van Ajax Cape Town naar Amsterdam. Hij raakte gewend aan het Ajax-spel bij de beloftenploeg en is deze jaargang een vaste waarde in de A-selectie van trainer Erik ten Hag. In elf competitiewedstrijden was hij zeven keer trefzeker, waaronder vijf keer in de met 0-13 gewonnen wedstrijd tegen VVV-Venlo. In de groepsfase van de Champions League kwam hij deze jaargang vijf keer in actie en scoorde hij eenmaal, in de uitwedstrijd tegen Atalanta (2-2).

Aanstaande zondag zal Traoré naar verwachting niet in actie komen. Volgens de krant is hij zo goed als hersteld van een bovenbeenblessure, maar komt de topper tegen PSV in de Johan Cruijff ArenA nog te vroeg. Ten Hag kreeg ook goed nieuws uit de ziekenboeg op weg naar het duel met de Eindhovenaren, want er is goede hoop op het meespelen van David Neres. Mohammed Kudus en Noussair Mazraoui lijken eveneens tijdig fit.