Opgeleefd TOP Oss vergroot barslechte reeks van Jong Ajax

Dinsdag, 5 januari 2021 om 23:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:11

TOP Oss gaat in het nieuwe kalenderjaar voorlopig door met waar het in december mee bezig was. Het team van trainer Klaas Wels was dinsdagavond met minimaal verschil te sterk voor Jong Ajax en dat betekende alweer de vijfde zege op rij in de Keuken Kampioen Divisie: 1-0. De Ossenaren zijn nu op een elfde plaats terug te vinden, terwijl Jong Ajax met drie punten minder de twaalfde stek op de ranglijst inneemt.

Jan Lammers speelde een belangrijke rol in de openingsfase. In de eerste minuut gooide de centrumverdediger zich voor een schot van Max de Waal en acht minuten later tekende hij voor de uiteindelijk winnende treffer. Na een corner van Dean Guezen zette Lammers zijn achterhoofd tegen de bal en belandde het leer achter doelman Dominik Kotarski: 1-0.

Tegen het einde van de eerste helft zette Jong Ajax meer druk, maar Bo Geens zorgde ervoor dat de voordelige marge niet verdween. Het team van Mitchell van der Gaag had qua balbezit het overwicht in de tweede helft, maar TOP liet zich al counterend niet onbetuigd. Een kopbal van Lammers ging over het doel en Kotarski was zowel Cas Peters als Kyvon Leidsman de baas.

Jong Ajax won op 7 november nog verrassend bij SC Cambuur, maar daarna zette het verval in. De Amsterdamse beloften bleven in het Frans Heesen Stadion al voor de zevende keer op rij zonder overwinning, de slechtste serie voor de club in zes jaar tijd. Jong Ajax wacht zaterdag een thuisduel met Helmond Sport, dat twee punten minder heeft. TOP speelt een dag eerder bij Go Ahead Eagles.