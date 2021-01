Filmpje gaat viraal: Mihai Nesu eet na tien jaar weer zelfstandig

Mihai Nesu raakte in 2011 verlamd na een ongeluk op de training van FC Utrecht en heeft sindsdien een lange weg afgelegd. De 37-jarige Roemeen zette dinsdag een prachtige stap door voor het eerst in tien jaar tijd weer zelfstandig te eten. De beelden van het moment zorgen voor ontroering in Roemenië en Nederland.

Nesu brak in mei 2011 een nekwervel na een duel met Alje Schut. Nesu viel neer op de grond, waarna zijn teamgenoot op hem viel en hij met een ambulance moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij verklaarde geen gevoel meer te hebben in zijn lichaam, van zijn kin tot zijn voeten en was meteen invalide, al gaf hij niet op.

Amazing news from Mihai Nesu. 10 years after a horror injury in FC Utrecht's training left him paralyzed and threatened his life, Mihai Nesu was able to eat by himself today. Wonders do happen. The little huge victories in our lives. pic.twitter.com/2Nm9eCgluy — Emanuel Rosu (@Emishor) January 5, 2021

In de jaren na zijn ongeluk kreeg Nesu klap na klap. Hij scheidde van zijn vrouw en in korte tijd overleed zowel zijn vader als moeder. In een revalidatiecentrum werkt de voormalig Roemeens international al jarenlang aan het herstel van zijn dwarslaesie en maakt hij ook kleine vorderingen.

Nesu moet sinds het ongeluk door het leven in een speciale rolstoel. Hij speelde 81 keer in het shirt van FC Utrecht en kwam acht keer uit voor het Roemeens nationale elftal.