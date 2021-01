FC Utrecht verslaat Italianen en winkelt in de Keuken Kampioen Divisie

Dinsdag, 5 januari 2021 om 21:21 • Laatste update: 22:14

FC Utrecht heeft zich volgens Voetbal International met Benaissa Benamar versterkt. De centrale verdediger komt over van Telstar, waar hij de afgelopen twee seizoenen uitgroeide tot vaste basiskracht. Langere tijd leek Benamar te vertrekken naar Sassuolo, maar uiteindelijk zijn de Domstedelingen volgens het weekblad als winnaar uit de strijd om de handtekening gekomen.

Benamar wordt naar verluidt deze maand nog aan de selectie van FC Utrecht toegevoegd, al moet de 23-jarige verdediger zijn pijlen naar verluidt met name gaan richten op volgend seizoen. Hoewel er vanaf de komende voetbaljaargang meer ruimte in komt in de achterhoede, als huurling Justin Hoogma in principe terugkeert naar Duitsland, blijft de concurrentie hevig. FC Utrecht zet in op talent en zal waarschijnlijk ook Tommy St. Jago en Christopher Mamengi kansen gaan geven naast de ervaren namen als Willem Janssen en Emil Bergström.

De overgang naar FC Utrecht komt enigszins uit de lucht vallen, aangezien de geboren Marokkaan afgelopen zomer al dicht bij een transfer naar Sassuolo was. Hoewel beide clubs en speler al een akkoord hadden bereikt, trok Sassuolo zich op het laatste moment terug. I Neroverdi konden de verdediger naar verluidt alleen halen als er eerst spelers verkocht werden, maar daar slaagde de club uit de Serie A niet in. Deze transferperiode waagde Sassuolo, net als enkele andere clubs, alsnog een poging om Benamar te verleiden tot een transfer, maar dat mislukte.

Het is niet de eerste keer dat Benamar in dienst treedt bij een Eredivisie-club, eerder maakte hij ook onderdeel uit van ADO Den Haag en FC Twente. Voor zijn overgang naar Telstar kwam hij nog een seizoen in actie voor Marokkaanse Ittihad Tanger, maar dat was geen onverdeeld succes.