Spiderman-keeper met koemuts kan Sevilla niet stoppen in Copa del Rey

Dinsdag, 5 januari 2021 om 20:58 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:10

Sevilla heeft zich dinsdagavond simpel voor de zestiende finales van de Copa del Rey geplaatst. Het team van trainer Julen Lopetegui was in de tweede ronde van het Spaanse bekertoernooi met 0-2 te sterk voor Linares Deportivo, dat in de derde klasse uitkomt. Luuk de Jong, Oussama Idrissi en Karim Rekik verschenen aan het startsignaal in het Estadio Municipal de Linarejos. Idrissi had een productief aandeel in de zege in de provincie Jaén.

Het was Brimah Razak die nog vóór het startsignaal de aandacht op zich vestigde. De flamboyante doelman, die altijd met een Spiderman-figuur in of naast het doel keept, verscheen met een koemuts op het veld. Sevilla had meer dan zeventig procent balbezit maar speelde geen geweldige eerste helft. Linares verdedigde uitstekend, verweerde zich kranig in de persoonlijke duels en de verschrikkelijke staat van het veld deed de rest voor de bezoekers.

Lopetegui was zichtbaar nerveus, maar in de slotseconden van de eerste helft viel toch de 0-1. Na een overtreding op De Jong schoot Oscar Rodriguez de bal uit een vrije trap in de linkerhoek. Twee minuten na de onderbreking viel de 0-2 al. Idrissi liet Daniel Perejón zijn hielen zien, waarna Fran Lara de bal prachtig in de kruising schoot. Dat deed hij echter wel achter zijn eigen doelman.

Dat was de genadeklap voor Linares, waar de supporters vrede hadden met de stand van zaken. Zo kreeg Idrissi vlak voor het nemen van een corner het verzoek om wat handtekeningen uit te delen, wat hij al lachend afsloeg. De Jong werd zeventien minuten voor tijd vervangen door Youssef En-Nesyri. Idrissi en Rekik stonden negentig minuten op het veld. Laatstgenoemde had in de slotfase overigens geluk dat Yassine Bounou op uitstekende wijze voorkwam dat een door zijn toedoen van richting veranderd schot van Chendo niet een doelpunt betekende.