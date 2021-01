Go Ahead spoelt coronazorgen weg dankzij gepruts van Jong PSV

Dinsdag, 5 januari 2021 om 20:38 • Daniel Cabot Kerkdijk

Go Ahead Eagles heeft, ondanks tien afwezigen door het coronavirus, geen punten laten liggen in de eerste wedstrijd van 2021. De ploeg van Kees van Wonderen zegevierde dinsdagavond in de Keuken Kampioen Divisie met 2-3 over Jong PSV. Door de zege stijgt Go Ahead naar de zevende plaats. Jong PSV, dat nu al twee maanden niet één wedstrijd heeft gewonnen, blijft zestiende op de ranglijst.

Het geplaagde Go Ahead miste in Eindhoven zeven basisspelers die in de slotfase van 2020 nog wel speelden. Ondanks de vele afwezigen was het team van Van Wonderen dodelijk efficiënt in de eerste 45 minuten. Jong PSV startte immers sterk aan de wedstrijd, met een schot op de paal van Jeremy Antonisse en enkele pogingen op het doel van debutant Mitchel Michaelis. Een flater leidde uit het niets de 0-1 in de achttiende minuut in.

Bradly van Hoeven profiteerde van een ongelooflijke fout achterin bij Luis Felipe en tekende tegen de verhouding in voor de openingsgoal. Na een half uur spelen dreigde een moeizame avond voor Jong PSV: Antoine Rabillard kon weglopen aan de linkerkant en ook de tweede kans van de Deventer bezoekers benutten. Mees Kreekels verraste daarna nog bijna zijn eigen doelman met een terugkopbal, maar Maxime Delanghe kon de 0-3 voorkomen.

De herstart van Jong PSV liep uit op een sof: na opnieuw gepruts bij Jong PSV achterin kon Erkan Eybil de bal van dichtbij binnenschuiven en zijn eerste goal van het seizoen maken. Kristofer Ingi Kristinsson deed enkele minuten later iets terug namens de thuisploeg en in de 83e minuut maakte Nigel Thomas de 2-3, maar tot meer was Jong PSV niet in staat. Domper op de Deventer zege was het uitvallen van Michaelis twaalf minuten voor tijd. Zo maakte ook Shawn Veldhuis als zijn vervanger zijn debuut in het betaald voetbal. Giannis Botos maakte als invaller ook zijn debuut bij de bezoekers.