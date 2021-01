Presidentskandidaat Laporta laat zich uit over Koeman én Overmars

Dinsdag, 5 januari 2021 om 19:13 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:13

Joan Laporta heeft zich in een interview met het Catalaanse VilaWeb uitgelaten over zijn toekomstplannen. In aanloop naar de presidentsverkiezingen van 24 januari bij Barcelona werd de kandidaat onder meer gevraagd naar een eventuele rol als technisch directeur voor Marc Overmars, maar Laporta wil vooralsnog niet op de zaken vooruitlopen. "Ik heb drie namen, maar die zal ik niet niet geven." Ook over de toekomst van Ronald Koeman en Lionel Messi werd gesproken.

In een eerder stadium speculeerde onder meer De Telegraaf over een eventuele overstap van Overmars naar Barcelona, waar hij de technische portefeuille moet gaan beheren. Als Laporta opnieuw verkozen wordt tot voorzitter van de club, zou de kans naar verluidt groter worden dat Overmars gevraagd wordt voor de functie. In het interview met de Catalaanse nieuwssite wuift Laporta echter alle suggesties rondom de directeur voetbalzaken van Ajax weg.

"Ik wil eerst praten met degenen die deel uitmaken van het team voordat ik een keuze maak uit de mogelijkheden die we hebben. Ik ga geen namen van spelers, coaches of andere kandidaten voor de technische staf noemen. Het is nog te vroeg om daar een beslissing over te nemen, en bovendien moeten we het team niet storen. Ik ben eerder voorzitter geweest en ik weet dat ik het elftal met speculaties kan destabiliseren."

Verder is ook de toekomst van Messi een belangrijk onderwerp op de politieke agenda van de kandidaten. Hoewel Laporta ontkent recent met de Argentijn gesproken te hebben over de komende jaren, laat hij weten dat hij zich geen toekomst zonder de sterspeler voor kan stellen. "We hebben een goede relatie en er is ook goede communicatie. Messi wordt niet gedreven door geld, hij heeft veel ambitie en wil verdergaan met het winnen van titels. Hij vertelt me altijd dat ik alles heb gedaan wat ik beloofde en dat is belangrijk voor hem in zijn keuzes over de toekomst.”

Het functioneren van Koeman wordt ook tegen het licht gehouden, al houdt Laporta zich op de vlakte. “Zoals elke coach, krijgt ook Koeman de tijd om te worden beoordeeld op de resultaten en de manier waarop hij zijn elftal laat spelen." Hoewel de resultaten van Barça de afgelopen maanden niet altijd positief waren, gaat Laporta niet diep in op de vraag of het spel van de club saai is geworden. "Nee, helemaal niet. Barça heeft altijd iets speciaals.”

Laporta verzekerde ook dat zijn billboard-stunt goed is gevallen bij de leden van de club. Half december liet hij een billboard laten plaatsen op ongeveer tweehonderd meter afstand van het Santiago Bernabéu. Laporta en Victor Font gelden als de belangrijkste kandidaten om die verkiezingen te winnen. Verder willen Toni Freixa, Xavi Vilajoana, Emili Rousaud, Pere Riera, Lluís Fernàndez Alà en Jordi Farré een gooi doen naar het presidentschap van Barcelona.