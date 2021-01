Galatasaray gaat onderuit in spectaculair doelpuntenfestijn tegen Konyaspor

Dinsdag, 5 januari 2021 om 19:02 • Dominic Mostert

Galatasaray heeft dinsdagavond een dure nederlaag geïncasseerd in de strijd om de landstitel in Turkije. De ploeg van trainer Fatih Terim had de koppositie kunnen overnemen, maar verloor met 4-3 na een spectaculaire slotfase en blijft daardoor vierde staan in de Süper Lig. De bovenste clubs ontlopen elkaar echter nauwelijks iets, want koploper Gaziantep heeft slechts één punt meer dan Galatasaray. Ryan Donk werd in minuut 97 naar de kant gehaald; Ryan Babel deed mee vanaf de 86ste minuut.

De arbitrage speelde en absolute hoofdrol in de wedstrijd en liet zich vijf minuten voor de rust voor het eerst gelden. Scheidsrechter Arda Kardesler keurde een doelpunt van Konyaspor af vanwege vermeend buitenspel in de opbouw, maar na tussenkomst van de VAR bleef de treffer toch staan. Na een lange bal van Marko Jevtovic bleek Nejc Skubic toch niet buitenspel te staan voordat hij Erdon Daci in staat stelde de score te openen. In de derde minuut van de blessuretijd bracht Galatasaray de stand in evenwicht. Na een lage, indraaiende voorzet vanaf de rechterflank van Ogulcan Caglayan rondde Mbaye Diagne af bij de tweede paal.

In de eerste minuut na de pauze greep Konyaspor opnieuw de leiding. Na een indraaiende voorzet van de opgestoomde linksback Guilherme kreeg Daci de bal voor de voeten en met één handige beweging trof hij doel via de binnenkant van de rechterpaal. Kort daarna liet Galatasaray een grote mogelijkheid liggen om op voorsprong te komen. Uit een corner van voormalig NAC Breda-middenvelder Ömer Bayram ontstond een vrije kopkans voor Caglayan van dichtbij, maar hij leek de bal met de schouder te raken. Het bleef een tijd 2-1 staan, tot de tumultueuze slotfase in het Konya Büyüksehir Stadion.

Zestien minuten voor tijd haalde Konyaspor een bal van de lijn, maar in de daaropvolgende situatie beging Guilherme een overtreding op Martin Linnes. Het leidde tot een strafschop, die aanvankelijk werd gekeerd door Ibrahim Sehic. De keeper kwam echter te vroeg van zijn lijn, waardoor Diagne het opneuw mocht proberen en de linkerhoek kon vinden. Trainer Ismail Kartal van Konyaspor reageerde woedend en kreeg een rode kaart. Kort daarna kreeg zijn team echter een strafschop: Christian Luyindama raakte Abdulkerim Bardakci met een hoog geheven been, waarna invaller Ugur Demirok er 3-2 van maakte.

In de blessuretijd leidde een counter tot de 4-2 van Artem Kravets, waardoor de wedstrijd gespeeld werd. De blessuretijd duurde in totaal echter acht minuten en daardoor kon de wedstrijd nog spannend worden. Babel speelde een belangrijke rol bij de 4-3 in minuut 95, want nadat zijn afstandsschot werd gekeerd door Sehic, was het in de rebound raak via de attente Caglayan. Echt grote kansen op de gelijkmaker kwamen er ondanks een slotoffensief niet meer. Galatasaray incasseerde voor het eerst sinds 8 juli 2020 (4-1 nederlaag bij Alanyaspor) vier doelpunten in een officieel duel. Konyaspor had al sinds september 2003 niet meer van Galatasaray gewonnen.