Erik ten Hag: ‘Waarom zou Martínez niet kunnen meedoen tegen PSV?’

Dinsdag, 5 januari 2021 om 18:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:37

Erik ten Hag ziet niet in waarom Lisandro Martínez zondag niet in actie zou kunnen komen in de topper tussen Ajax en PSV. De middenvelder bracht de feestdagen door in zijn thuisland Argentinië en is bij terugkomst in Nederland niet in quarantaine gegaan. Martínez testte negatief op het coronavirus en Ten Hag maakt zich in aanloop naar de belangrijke wedstrijd van zondag geen zorgen.

Martínez plaatste op sociale media foto's waarop hij individueel met zes verschillende personen poseert, terwijl op de achtergrond een aanzienlijk aantal gasten te zien is. Ten Hag ziet geen reden om Martínez niet te laten spelen. "Waarom niet?", vraagt de oefenmeester zich af in gesprek met de NOS. "Wij hebben een héél strikt protocol, met uitgebreide testen. Denk jij dat wij het risico nemen om een speler in de kleedkamer te laten die een ander kan besmetten? Dan lopen wij groot gevaar."

"Alle spelers zijn al drie, vier keer getest. PCR-testen, sneltesten, en ze zijn volkomen safe", vervolgt Ten Hag, die niet vindt dat Martínez een onverantwoord risico heeft genomen. "Een aantal jongens moest vanwege persoonlijke omstandigheden naar huis toe. Ze waren een jaar niet thuis geweest en moesten een aantal zaken regelen, zoals jij en ik ook weleens thuis zaken moeten regelen."

Buitenlandse voetballers konden tijdens de korte winterstop niet naar hun geboorteland reizen, zo was de strekking in het betaald voetbal. Indien voetballers dat toch deden moesten ze in thuisquarantaine en zouden ze de eerste twee duels van 2021 missen. Martínez doet dat niet. Ook twee Feyenoorders die afreisden naar 'oranje' gebied Marcos Senesi en Luis Sinisterra, gaan vermoedelijk niet in quarantaine, evenals nieuwkomer Lucas Pratto.