Gokschandaal: appjes van Kieran Trippier aan vrienden liggen op straat

Dinsdag, 5 januari 2021 om 17:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:25

De Engelse voetbalbond (FA) heeft berichten openbaar gemaakt die Kieran Trippier verstuurde aan vrienden in de aanloop naar zijn transfer van Tottenham Hotspur naar Atlético Madrid in de zomer van 2019. Minstens één vriend heeft die informatie toegepast om via een gokwebsite geld te verdienen aan de transfer. Trippier werd in een eerder stadium tien duels geschorst door de FA, een straf die nog niet is overgenomen door de FIFA. De wereldvoetbalbond meldde zaterdag dat de schorsing voorlopig wordt uitgesteld tot maart, waardoor Trippier nog in actie kan komen voor Atlético.

De berichten van Trippier aan zijn vrienden werden verstuurd via WhatsApp en staan vermeld in een 41 pagina's tellend onderzoeksrapport van de bevindingen van de FA. In het rapport wordt Trippier aangeduid als 'KT', naar zijn initialen, en de vriend als 'MB'. Zijn volledige naam wordt niet genoemd. De onafhankelijke commissie van de FA, die het onderzoek uitvoerde, concludeert dat de berichten 'zeer sterk de indruk wekken dat MB zou inzetten op de transfer' en dat Trippier dat wist. Zelf was de rechtsback zich van geen kwaad bewust. "Ik wil duidelijk maken dat ik als profvoetballer nooit een voetbalgerelateerde weddenschap heb geplaatst, noch financieel voordeel heb gehaald uit weddenschappen van anderen", zei de Engelsman vorig jaar in de Britse pers.

Op 14 juli appte Trippier met een vriend over de transfer. "Zal ik er flink op inzetten dat je daarheen gaat?", vroeg een vriend, die zelf eigenaar is van een bedrijf dat persoonlijke assistentie verleent aan voetballers. "Kan je doen, maat", reageerde Trippier. "Honderd procent, Tripps?", vroeg de vriend ter bevestiging. "Ja maat. Geef mij niet de schuld als er iets misgaat. Dat zou niet moeten gebeuren, maar ik zeg het voor de zekerheid. Zet in als je wilt, maat." De FA vindt de berichten zeer kwalijk. "We accepteren gewoon niet dat KT deze berichten ziet als een grapje. Het taalgebruik duidt er in niets op dat er sprake is van een grapje tussen de mannen. De reden van de berichten is vrij helder. MB wilde een bevestiging dat hij veel geld kon inzetten op de transfer van KT naar Atlético; KT gaf die bevestiging. Onder die omstandigheden kunnen we niet anders concluderen dan dat KT wist dat MB op de transfer zou inzetten."

In het verslag van de FA wordt gerefereerd aan geruchten die op 10 juli 2019 werden gepubliceerd in de pers over de aanstaande transfer. De volgende dag stuurde een andere vriend, aangeduid als OH, een berichtje naar Trippier waarin de vriend aangaf zeven keer zijn inzet te kunnen verdienen als de transfer doorgaat. OH had op dat moment al 20 pond (circa 22 euro) ingezet. 's Avonds stuurde Trippier terug: 'It's happening', waarna OH nieuwe weddenschappen plaatste van 65 pond (circa 72 euro) en 40 pond (circa 44 euro), al was de quotering toen al gedaald naar respectievelijk 4,5 en 3,25 keer de inzet.

Op de daaropvolgende ochtend, 13 juli, zette OH andermaal 20 pond in, ditmaal op een quotering van 2,5. In een berichtje in een WhatsApp-groep genaamd 'Pint' leek Trippier de vriend zelfs uit te nodigen om met hem mee te gaan naar Madrid. 'Come Madrid with me to sign mate', schreef de rechtsback. Vervolgens plaatste OH een weddenschap van circa 22 euro (quotering 5), twee nieuwe weddenschappen van circa 24 euro (quotering 1,83) en daarna nog 22 euro (quotering 1,33) en 332 euro (quotering 1,17). In totaal komen zijn weddenschappen neer op een uitbetaling van 1134 euro met een inzet van circa 584 euro.

De FIFA heeft besloten om de schorsing voorlopig uit te stellen tot maart. Atlético Madrid heeft daardoor de tijd om de schorsing van de FA aan te vechten bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS). Trippier miste wel de uitwedstrijd van Atlético Madrid zondag bij Alavés (1-2 zege), omdat de Engelsman door trainer Diego Simeone niet was opgenomen in de wedstrijdselectie. Woensdagavond gaat Atlético in de tweede ronde van de Copa del Rey op bezoek bij derdedivisionist UE Cornellà.