Premier League maakt melding van recordaantal nieuwe besmettingen

Dinsdag, 5 januari 2021 om 16:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:47

Veertig werknemers in de Premier League zijn de afgelopen week positief getest op het coronavirus, zo maakt de competitieorganisatie dinsdagmiddag bekend. Het is ruim een verdubbeling van het aantal positieve testen van vorige week (achttien), dat tot dat moment een weekrecord was in de Premier League. De tests zijn uitgevoerd bij spelers en stafleden van de clubs.

Sinds de eerste speelronde wordt bij spelers en staf wekelijks een coronatest afgenomen. Inmiddels wordt tweemaal per week getest. Tussen maandag 28 en donderdag 31 december werd bij 1311 spelers en stafleden een test afgenomen, van wie 28 besmet bleken met het virus. Tussen vrijdag 1 januari en zondag 3 januari vonden 984 tests plaats en 12 personen kregen een positieve uitslag terug. In totaal zijn er zodoende 40 positieve uitslagen.

In een statement spreekt de Premier League evenwel van 'lage aantallen positieve tests bij een overweldigende meerderheid van de club'. "De Premier League blijft vertrouwen houden in de Covid-19-protocollen, die volledig worden gesteund door de regering, zodat wedstrijden kunnen doorgaan zoals gepland. Spelers en stafleden die positief zijn getest, gaan tien dagen van zelfisolatie in", wordt aangekondigd. De competitie hoopt dat de positieve tests geen gevolgen hebben voor het competitieprogramma.

Benjamin Mendy bekent coronaregels te hebben gebroken met nieuwjaarsfeest

Een van de spelers die op 31 december de fout in ging, is Benjamin Mendy. Lees artikel

Om privacyredenen wordt niet onthuld welke spelers positief zijn getest en wordt door de Premier League ook geen specifieke informatie per club gegeven. Na de vorige testperiode werden drie wedstrijden afgelast vanwege een groot aantal positieve tests bij enkele clubs. Fulham kon niet meer voetballen tegen Burnley en Tottenham Hotspur, terwijl het duel tussen Everton en Manchester City ook werd gecanceld nadat het virus rondwaarde binnen de spelersgroep van trainer Josep Guardiola. Voor de drie wedstrijden wordt nog een nieuwe datum gezocht.

Maandag kondigde premier Boris Johnson van het Verenigd Koninkrijk een lockdown aan tot half februari om het hoge aantal coronagevallen door een zeer besmettelijke variant van het virus omlaag te krijgen. Ondertussen neemt de kritiek op Premier League-voetballers toe: spelers van Crystal Palace, Tottenham Hotspur, Fulham, Manchester City en West Ham United bevonden zich op oudejaarsavond op ongeoorloofde feestjes.

Erik Lamela, Giovani Lo Celso en Sergio Reguilón van Tottenham Hotspur waren aanwezig bij een feestje waar ook Manuel Lanzini van West Ham bij was. Aanvoerder Luka Milivojevic van Crystal Palace was samen met Aleksandar Mitrovic van Fulham en zeker zeven andere volwassenen, terwijl Benamin Mendy van Manchester City de coronaregels schond door een nieuwjaarsfeestje te organiseren met mensen buiten zijn eigen huishouden.