Dinsdag, 5 Januari 2021

Ajax biedt twintig miljoen euro op Jean Pyerre

Robin Schouten is met NAC Breda tot een akkoord gekomen over een nieuw meerjarig contract. De rechtsback ontving in oktober al een aanbieding om zijn aflopende verbintenis bij de Parel van het Zuiden te verlengen. (BN DeStem)

Valencia gaat met Paris Saint-Germain de strijd aan om de handtekening van Christian Eriksen. Het jaarsalaris van naar verluidt 7,5 miljoen euro van de middenvelder van Internazionale kan echter een struikelblok vormen voor de Spaanse club. (La Gazzetta dello Sport)

Ajax heeft een bod van twintig miljoen euro uitgebracht op Jean Pyerre. De aanvallende middenvelder heeft bij Grêmio een afkoopclausule van 120 miljoen euro en zijn werkgever verlangt minimaal 30 miljoen euro. (Noticiário Tricolor)

Besiktas wil Mohamed Elneny definitief naar Turkije halen. De Egyptische middenvelder van Arsenal werd vorig seizoen al enkele maanden gehuurd door de Turkse topclub, dat een eerste bod van zeven miljoen euro heeft neergelegd in Noord-Londen. (Aksam)

Manchester United is bereid om Paul Pogba te betrekken in een ruildeal met Juventus. The Red Devils hebben echter geen interesse in een eventuele deal met Aaron Ramsey of de aan Bayern München verhuurde Douglas Costa. (Calciomercato)