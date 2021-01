Michel Vlap hoort twee verwijten: ‘De vraag is of hij deze boodschap oppikt’

Dinsdag, 5 januari 2021 om 14:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:39

Michel Vlap is dit seizoen na een goed eerste jaar op een zijspoor beland bij Anderlecht. De 23-jarige aanvallende middenvelder heeft volgens Het Laatste Nieuws van de clubleiding te horen gekregen dat zijn mentaliteit sterk zal moeten verbeteren om te kunnen slagen bij Paars-Wit. Volgens de Leeuwarder Courant wordt Vlap daarnaast verweten dat hij tijdens een vakantie in Griekenland een coronabesmetting opliep.

Er heeft volgens Het Laatste Nieuws een gesprek plaatsgevonden tussen Vlap en de clubleiding van Anderlecht. "Daarin heeft de club de speler duidelijk gemaakt wat anders moet: meer professionalisme en vechtlust. Het is nu de vraag of Vlap die boodschap oppikt", klinkt het. "Doet hij dat, dan staat hij een stap dichter bij nieuwe speelkansen. Komen die er finaal niet, om welke reden ook, dan zal de Fries alsnog aansturen op een vertrek."

De Leeuwarder Courant schrijft dat de acties van Vlap onder een vergrootglas liggen in België, daar Anderlecht veel media-aandacht krijgt. 'De eerste haarscheurtjes' zouden zijn ontstaan toen Vlap in september een paar dagen op vakantie ging naar Griekenland en bij terugkeer besmet bleek met corona. Voor het land gold op dat moment code geel, vakanties waren dus toegestaan, maar volgens de Friese krant was de korte trip 'voor de beeldvorming bepaald niet handig'.

Vlap werd anderhalf jaar geleden voor bijna zeven miljoen euro overgenomen van sc Heerenveen. De offensieve middenvelder begon onder trainer Frank Vercauteren met 10 doelpunten uit 23 competitiewedstrijden uitstekend in België. Sinds Vincent Kompany aan het roer staat in Brussel komt Vlap een stuk minder aan spelen toe. Dit seizoen wist hij in zeven competitieduels, waarvan drie keer als invaller, nog niet te scoren.