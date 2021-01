Barcelona rondt verhuurperiode definitief af en heeft nieuws over Riqui Puig

Dinsdag, 5 januari 2021 om 14:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:07

Barcelona heeft de huurovereenkomst met Getafe aangaande Carles Aleñá volledig afgerond, zo meldt RAC1. De 23-jarige middenvelder speelt de rest van het seizoen bij de huidige nummer zestien van LaLiga, die géén optie tot koop heeft kunnen bedwingen. Aleñá kwam dit seizoen bij Barcelona slechts tot vijf officiële optredens, waarvan vier keer als invaller.

Aleñá keerde afgelopen zomer terug bij Barcelona na een verhuurperiode van een half jaar bij Real Betis, maar de 22-jarige middenvelder kwam dit seizoen nog niet in de buurt van een vaste basisplek onder trainer Ronald Koeman. De geboren Catalaan kwam dit seizoen tot slechts 46 speelminuten in LaLiga; in de Champions League moest Aléña genoegen nemen met twee korte invalbeurten en een basisplek in het gewonnen duel tegen Dinamo Kiev (0-4). Het contract van Aleñá in het Camp Nou loopt tot medio 2022.

Tegelijkertijd wordt het contract van Riqui Puig eenzijdig met twee jaar verlengd tot medio 2023, zo meldt Mundo Deportivo. Barcelona voorkomt op die manier dat de 21-jarige middenvelder transfervrij de deur uit gaat, maar lijkt geen toekomstplannen met hem te hebben. Puig komt onder Koeman zelden aan spelen toe: de Spanjaard kwam in competitieverband tot twee uiterst korte invalbeurten van in totaal slechts zes minuten. In de Champions League mocht de Spaans jeugdinternational ook drie keer invallen, in dat toernooi kwam hij in totaal tot 78 speelminuten.

Het tijdelijke vertrek van Aleñá biedt kansen aan de zeventienjarige Ilaix Moriba, die volgens het Spaanstalige ESPN staat voor zijn officiële debuut bij Barcelona. Koeman en de rest van de technische staf zijn erg gecharmeerd van de zeventienjarige middenvelder, die vanuit de academie La Masía wordt overgeheveld naar het eerste elftal. Koeman ziet in Moriba naar verluidt een veel groter talent dan in Puig.