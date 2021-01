Vitesse haalt banden met Red Bull-dynastie aan en huurt spits van RB Leipzig

Dinsdag, 5 januari 2021 om 13:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:04

Vitesse is dinsdag actief op de transfermarkt. De Arnhemmers presenteren na Dominik Oroz hun tweede winterse versterking: Noah Ohio wordt voor anderhalf seizoen gehuurd van RB Leipzig. Dat huurcontract gaat in op zaterdag 16 janauri, als Ohio zijn achttiende verjaardag viert.

Sinds de komst van de Duitsers Johannes Spors (technisch directeur) en Thomas Letsch (trainer) onderhoudt Vitesse warme contacten met de clubs uit de Red Bull-dynastie, waaronder RB Leipzig. "Noah wordt alom gezien als een groot talent", zegt Spors op de website van Vitesse. "Met zijn snelheid en kracht bezit hij belangrijke wapens die een team onvoorspelbaar en beter kunnen maken. Tegelijkertijd is het een jonge speler, die we de tijd gunnen om zich op te trekken aan het niveau. We vertrouwen erop dat hij op termijn absoluut zijn stempel kan drukken op het team."

Ohio, die nog wacht op zijn debuut op het hoogste niveau, kan niet wachten om te beginnen bij Vitesse. "Ik denk dat ik uitstekend tot mijn recht kan komen bij Vitesse", aldus de aanvaller. "Zowel de manier van spelen en de faciliteiten zijn perfect om mij verder te ontwikkelen. Ik ben nog jong, maar brand van de ambitie. Ik heb er zin in om iedereen te laten zien wat ik in huis heb."

Ohio beschikt over zowel de Nederlandse als Engelse nationaliteit. De centrumspits begon bij de amateurclub FC Almere en stapte in 2015 over naar de jeugdopleiding van Manchester United. Weer een jaar later ging Ohio naar stadsgenoot Manchester City, om in 2019 te belanden in de jeugdacademie van RB Leipzig. Ohio speelde zeven jeugdinterlands voor Oranje, maar besloot in 2018 om over te stappen naar Engeland Onder-16, waarvoor hij inmiddels zes keer uitkwam.