De rechtsback die dit seizoen vaker scoorde dan Messi, Mbappé en Neymar

Na tien jaar lijkt Schotland eindelijk weer eens een andere kampioen te krijgen. Rangers versloeg Celtic afgelopen zaterdag met 1-0 en door de zege in de Old Firm bedraagt de voorsprong van de koploper van de Schotse Premiership op de aartsrivaal nu maar liefst negentien punten, al hebben the Hoops nog drie wedstrijden tegoed. De absolute blikvanger in het dit seizoen ongenaakbare team van manager Steven Gerrard is zonder twijfel aanvoerder James Tavernier, die als vleugelverdediger al zeventien doelpunten wist te maken.

Het is nogal een vreemd gezicht op de topscorersranglijst van de Schotse Premiership. Rechtsback James Tavernier met elf doelpunten aan kop, boven doelpuntenmakers van beroep als Kemar Roofe (Rangers, tien treffers), Kevin Nisbet (Hibernian, tien treffers), Nicky Clarke (Dundee United, acht treffers) en Odsonne Edouard (Celtic, zeven treffers). Met de wedstrijden in de voorronde en het hoofdtoernooi van de Europa League en de League Cup meegerekend, staat de teller al op zeventien doelpunten. In totaal 33 duels leverde Tavernier ook nog eens 14 assists, waardoor hij direct betrokken was bij 31 van de 87 doelpunten die Rangers dit seizoen reeds wist te maken in alle competities. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat negen van zijn treffers werden aangetekend vanuit een strafschop, maar zelfs zonder die penalty’s is Tavernier met afstand de meest scorende verdediger ter wereld. Hij scoorde tot dusver zelfs vaker dan Kylian Mbappé (veertien goals), Neymar (negen goals), Sadio Mané (zeven goals), Mohamed Salah (zestien goals) en zelfs Lionel Messi (tien goals). Oké, hij speelde dit seizoen al een stuk meer wedstrijden. Maar wie had ooit gedacht dat de rechtsback van Rangers na een half seizoen meer had gescoord dan Messi, Mbappé of Neymar?

Het heeft even geduurd voor de loopbaan van de inmiddels 29-jarige Tavernier tot volle wasdom is gekomen. Hij werd op negenjarige leeftijd opgepikt door zijn (nog altijd) favoriete club Leeds United, waar hij in zijn eerste seizoen nog onder de lat stond en uiteindelijk als middenvelder steevast in een hogere leeftijdscategorie speelde. Tavernier kreeg op zijn zestiende een stage aangeboden bij Newcastle United, dat hem na de proefperiode direct een plaats in de Onder-18 aanbood. Gezien de liefde van Tavernier voor Leeds United leek een overstap naar Newcastle misschien niet direct enorm voor de hand te liggen, maar the Magpies boden hem destijds een forse stap omhoog. Newcastle United speelde toen al Premier League, terwijl Leeds United in 2008 nog in de League One actief was.

De keuze van Tavernier voor Newcastle United leek aanvankelijk goed uit te pakken, want hij tekende al na een jaar zijn eerste profcontract, stroomde snel door naar de Onder-23 en maakte in 2009 in het League Cup-duel met Peterborough United zijn officiële debuut in de hoofdmacht. Van een doorbaak kwam het echter nooit. Manager Alan Pardew vond dat jonge spelers zo snel mogelijk verhuurd moesten worden, waardoor Tavernier gestald werd bij achtereenvolgens Gateshead, Carlisle United, Sheffield Wednesday, Milton Keynes Dons, Shrewsbury Town en Rotherham United voordat de zoektocht naar speelminuten in een eerste elftal hem definitief naar Wigan Athletic leidde. Die vond hij ook daar niet op structurele basis en na een halfjaar op de bank te hebben gezeten, volgde bij Bristol City voor de zevende keer in zijn loopbaan een huurperiode. Een telefoontje van Mark Warburton in de zomer van 2015 zou zijn carrière uiteindelijk definitief veranderen.

Warburton was eerder die zomer aangesteld als de nieuwe manager van Rangers en kende de League One en Championship door zijn tijd bij Brentford op zijn duimpje. Hij wist dat Tavernier en zijn toenmalig ploeggenoot Martyn Waghorn niet in de plannen voorkwamen bij Wigan Athletic en besloot een belletje te wagen. Voor een kleine 250.000 euro kon Warburton het duo naar Glasgow halen. Het zal voor Tavernier geen vanzelfsprekende keuze geweest om naar Rangers te verkassen, aangezien hij de Engelse Championship moest verruilen voor de Schotse Championship. Natuurlijk was de 54-voudig kampioen van Schotland een grote naam uit het verleden, maar wel een die langzaam aan het opkrabbelen was na plat op de rug te hebben gelegen. Rangers ging in 2012 failliet en werd als gevolg daarvan teruggezet naar het vierde niveau van het Schotse voetbal. In de diepste krochten van het Schotse voetbal bleven de tribunes van Ibrox afgeladen vol zitten, maar de hondstrouwe aanhang zal in die tijd toch ook zo nu en dan hebben teruggedacht aan de grote spelers die daar ooit op het veld stonden.

In plaats van dat Rangers miljoenen kon neertellen voor spelers, moest men het hebben van buitenkansjes: spelers met ervaring op een lager niveau in Schotland, huurlingen of afdankertjes uit Engeland. Tavernier was een van de spelers die in de zoektocht naar speelminuten en misschien vooral een aantrekkelijk perspectief noordwaarts trok. Want Rangers speelde op dat moment weliswaar in de Championship en was daar al een jaar blijven steken, maar was in alles nog een topclub. “Tavernier kwam vanuit de lagere divisies van Engeland naar een Rangers dat nog niet het Rangers was dat we nu zien. Hij heeft zijn potentie laten zien, dus Rangers heeft er goed aan gedaan om hem te halen. Het enige dat hij nodig had, was een kans. Die kreeg hij niet in Engeland, dus is hij naar Schotland gegaan en daar laat hij zien wat hij kan”, zei John Barnes, oud-middenvelder van onder meer Liverpool en Newcastle United, onlangs in gesprek met BonusCodeBets. Het was klip en klaar dat wanneer Rangers zou terugkeren op het hoogste niveau, er direct meegespeeld zou worden om de tickets voor Europees voetbal. Of misschien de titel, al leek het er de afgelopen jaren op dat Celtic in de afwezigheid van Rangers een haast onaantastbare positie had gecreëerd door een vicieuze cirkel van kampioenschappen en lucratief Champions League-voetbal.

Het bleek liefde op het eerste gezicht tussen Tavernier en Rangers, want tijdens zijn debuut verzorgde hij al een doelpunt in het met 2-6 gewonnen Challenge Cup-duel met Hibernian. Rangers promoveerde dat seizoen, won de Challenge Cup en Tavernier verzorgde toen al maar liefst 15 doelpunten en 23 assists. Van het elftal dat Rangers na een afwezigheid van vier jaar weer terugbracht naar het hoogste niveau, maakt momenteel nog één speler deel uit van de selectie: Tavernier. De Engelsman is uitgegroeid tot boegbeeld van het ‘nieuwe’ Rangers en draagt sinds de komst van Gerrard als manager in 2018 steevast de aanvoerdersband.

De komst van Gerrard heeft uiteindelijk de doorslag gegeven voor de laatste stap die Rangers moest zetten voor het écht helemaal terug was. De oud-middenvelder van Liverpool heeft sinds zijn komst de tijd gekregen, ondanks dat de prijzen in zijn eerste twee seizoenen nog uitbleven. Wél keerde Rangers onder zijn leiding al terug in de groepsfase van de Europa League, waarin de Schotse topclub nu al drie jaar op rij actief en waarin nu al twee seizoenen op rij wordt overwinterd. Nu lijkt ook het moment aangebroken te zijn dat de landstitel voor het eerst sinds 2011 weer naar het blauwe deel van Glasgow gaat. Voor het eerst in jaren vertoont het onaantastbare Celtic, dat de laatste twaalf (!) prijzen won die er te winnen vielen in Schotland, scheuren: al in de achtste finale uitgeschakeld in de League Cup, reeds tien punten verloren in de competitie, ontevreden supporters die zich roeren en manager Neil Lennon die onder zware druk staat. Bij Rangers gaat het daarentegen crescendo, want de 3-2 nederlaag tegen St. Mirren in de League Cup was voorlopig de enige verliesbeurt in dit seizoen.

Tavernier geldt als de verpersoonlijking van het ijzersterke seizoen van Rangers. Hij heeft zelf zijn productiefste jaar op het hoogste niveau (seizoen 2018/19, toen goed voor zeventien doelpunten en twintig assists) al bijna geëvenaard en dat is niet onopgemerkt gebleven in Engeland. Zijn naam werd de afgelopen jaren meer dan eens gelinkt aan een transfer naar de Premier League, waar Newcastle United, Aston Villa, Brighton & Hove Albion en Southampton belangstelling zouden hebben gehad. Nu wordt hij naar verluidt een segment hoger ingeschaald, aangezien Everton en Tottenham Hotspur de laatste weken genoemd worden als gegadigden. Er gaan zelfs steeds meer stemmen om hem uit te nodigen voor de Engelse nationale ploeg. Bondscoach Gareth Southgate heeft op de rechtsbackpositie met Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kyle Walker (Manchester City), Kieran Trippier (Atlético Madrid) en Reece James (Chelsea) wel de nodige keuze. Er is nog even sprake van geweest dat Tavernier zou kunnen switchen naar Schotland, maar hij heeft geen Schotse voorouders en binnen het Groot-Brittannië mag je alleen van land wisselen als je er voor je achttiende vijf jaar in een jeugdopleiding hebt gespeeld.

Gerrard: “Ik heb met enkele fantastische aanvallende backs gespeeld. Kyle Walker, Glen Johnson, Steve Finnan, om er een paar te noemen. Tav hoort daartussen.”

“Ik zeg niet dat hij in Engeland ook topscorer zal worden. Maar ik weet zeker dat hij voor de meeste Premier League-clubs kan spelen. Ik weet niet of hij bij Liverpool, Manchester United, Arsenal of een van de andere topteams kan spelen, maar zeker wel in de Premier League”, sprak Barnes recent. Hij kreeg recent in de Daily Mail bijval van Neil McCann, voormalig aanvaller van Rangers, Southampton en de Schotse nationale ploeg. “Luister, ik wil helemaal niet dat Tavernier vertrekt. Ik geloof oprecht dat Rangers een prijs kan winnen dit seizoen en hij is fundamenteel voor de kansen daarop. Maar het zou me verrassen als geen enkele Premier League-club zich in januari voor hem meldt. Sterker nog, ik kan niet geloven dat ze zich niet al hebben gemeld. Er zijn weinig vleugelverdedigers op de wereld die zijn cijfers halen. Kieran Tierney was een geweldige speler en verliet Celtic voor 28 miljoen euro (naar Arsenal, red.), maar had niet dezelfde statistieken als Tavernier. Het maakt niet uit in wat voor competitie je speelt, het is niet makkelijk om dit soort cijfers neer te zetten. Er wordt vaak getwijfeld over zijn verdedigende kwaliteiten, maar hij is in dat opzicht geweldig dit seizoen. Hij is zonder twijfel beter en meer volwassen geworden onder Gerrard, door de verantwoordelijkheid. Hij is een voorbeeld. Mensen vergeten wat voor mentaliteit je nodig hebt om de Old Firm te spelen: de druk, de eisen, dat drukt iedere dag op je schouders.”

De woorden die er voor Tavernier écht toe doen, zullen die van Gerrard zijn. “Mensen praten over de doelpunten en de assists. Maar ik beoordeel James anders. Ik kijk wat hij doet zodra hij hier binnenkomt. Wat doet hij? Helpt hij me om hier voor een bepaalde standaard te zorgen? Is hij professioneel in alles wat hij doet? Vormt hij een voorbeeld voor de andere spelers? Helpt hij de jonge jongens? Zorgt hij ervoor dat er een bepaalde cultuur blijft? Zijn statistieken zijn top-level stuff”, zei de manager van Rangers over zijn aanvoerder. “Ik heb met enkele fantastische aanvallende backs gespeeld. Kyle Walker, Glen Johnson, Steve Finnan, om er een paar te noemen. Tav hoort daartussen. Onze speelstijl past heel goed bij James. Het mooie voor mij is dat hij overal zijn bijdrage wil leveren: hij zet druk, is enorm agressief, wint duels, stopt voorzetten. Dat we zo weinig doelpunten tegen krijgen (5 in 22 competitieduels, red.) is voor mij net zo belangrijk als het aantal doelpunten en assists van James.” Mogelijk dreigt er in januari een duivels dilemma voor Tavernier: blijft hij om als eerste Rangers-aanvoerder sinds 2011 weer de kampioensbeker in de lucht te steken? Of keert hij terug in de Premier League, waarnaar Rangers een opstap moest vormen? Mocht hij voor het eerste kiezen, zou hij aan het einde van het seizoen als bijvangst ook zomaar een Gouden Schoen op zijn schoorsteenmantel kunnen bijzetten.