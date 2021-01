Feyenoord stuurt 32-voudig jeugdinternational op huurbasis naar NAC Breda

Dinsdag, 5 januari 2021 om 11:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:51

Feyenoord stuurt Ramon Hendriks de rest van het seizoen op huurbasis naar NAC Breda, zo melden beide clubs via de officiële kanalen. De negentienjarige verdediger speelde sinds dit seizoen voor het Onder 21-elftal van de Rotterdammers, maar kwam niet in aanmerking voor een plek bij de hoofdmacht van trainer Dick Advocaat.

Trainer Maurice Steijn van NAC laat op zijn clubwebsite weten waarom Hendriks is aangetrokken. "We waren nog op zoek naar een linksbenige, centrale verdediger, deze hebben we nu gevonden in de persoon van Ramon", zegt de oefenmeester. "Ramon is een fysiek sterke verdediger met snelheid. Met name in de opbouwfase is het goed om een rechtsbenige, rechtercentrale te hebben en een linksbenige, linkercentrale."

Ook Hendriks is blij met zijn tijdelijke overstap naar Breda. "Voor mij is het fantastisch", aldus de jeugdinternational. "NAC is naar mijn mening de grootste club van de Keuken Kampioen Divisie met mooie en sfeervolle supporters. Ik ben dan ook erg blij om de overstap te maken. Ik ben een fysiek sterke en snelle verdediger die graag wil voetballen. Het is een uitdaging die ik graag aan ga, met name om mij te laten zien op een hoger niveau."

Hendriks werd door Feyenoord in 2014 weggeplukt uit de jeugdopleiding van FC Dordrecht. De verdediger kwam inmiddels 32 keer uit voor een vertegenwoordigend jeugdelftal van Oranje, waarvan 7 keer voor de Onder-19. Hendriks, die dus nog wacht op zijn debuut voor het eerste van Feyenoord, heeft in Rotterdam een contract tot medio 2023.