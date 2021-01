The Independent noemt vier managers op de shortlist van Chelsea

Dinsdag, 5 januari 2021 om 11:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:47

Chelsea is bereid om manager Frank Lampard wat extra tijd te geven, maar heeft tegelijkertijd een shortlist samengesteld van potentiële opvolgers, zo meldt The Independent. De gerenommeerde krant noemt de namen van Thomas Tuchel, Massimiliano Allegri, Brendan Rodgers en Ralph Hasenhuttl als de primaire opties ter opvolging van Lampard.

Van de genoemde mogelijke opvolgers van Lampard zijn Tuchel en Allegri per direct beschikbaar. Eerstgenoemde werd in december ontslagen bij Paris Saint-Germain na onenigheid met technisch directeur Leonardo, terwijl Allegri sinds zijn afscheid bij Juventus in 2019 clubloos is. De andere twee managers zijn werkzaam in de Premier League. Rodgers staat met Leicester City verrassend derde in de competitie, terwijl Hasenhuttl bij Southampton met een zesde notering een zo mogelijk nog betere prestatie neerzet.

De managers van Chelsea onder Roman Abramovich

MANAGER DUELS WINST% PUNTEN PER DUEL PERIODE ACTIEF 1. Avram Grant 32 69% 2,31 2007-2008 2. José Mourinho 212 66% 2,19 2004-2007 + 2013-2015 3. Antonio Conte 76 67% 2,14 2016-2018 4. Carlo Ancelotti 76 63% 2,07 2009-2011 5. Rafael Benítez 26 58% 1,96 2012-2013 5. Luiz Felipe Scolari 26 58% 1,96 2008-2009 7. Guus Hiddink 34 53% 1,94 2009 + 2015-2016 8. Maurizio Sarri 38 55% 1,89 2018-2019 9. Roberto Di Matteo 23 52% 1,83 2011-2012 10. Claudio Ranieri 146 52% 1,82 2000-2004 11. André Villas-Boas 27 48% 1,70 2011-2012 12. Frank Lampard 55 49% 1,69 2019-heden

Na de kansloze thuisnederlaag van Chelsea tegen Manchester City (1-3) heeft Lampard het slechtste puntengemiddelde van alle twaalf managers die bij de club hebben gezeten sinds de komst van eigenaar Roman Abramovich. Lampard behaalde gemiddeld 1,67 punt uit 55 wedstrijden en scoort daarmee nog slechter dan André Villas-Boas (1,70 punt gemiddeld uit 27 duels) en Claudio Ranieri (1,82 punt gemiddeld uit 146 duels). Avram Grant is met een puntengemiddelde van 2,31 uit 32 wedstrijden de best scorende manager op dat lijstje.

De clubleiding van Chelsea wil Lampard volgens The Independent in eerste instantie meer tijd gunnen om de club weer op de rit te krijgen. Eerder kregen ook Antonio Conte, Villas-Boas en Maurizio Sarri een aanzienlijke periode om een slechte serie van wedstrijden om te buigen. Wel maakt de leiding van Chelsea zich zorgen om de situatie rond Lampard, die verweten wordt niet het maximale uit zijn spelers te halen. Bovendien zouden de spelers verward raken door zijn onduidelijke tactische instructies.

Chelsea staat op dit moment op een teleurstellende negende plaats in de Premier League. The Blues spendeerden afgelopen zomer ongeveer 250 miljoen euro aan nieuwe spelers in de hoop een gooi te kunnen doen naar de titel. De grootste twee aankopen, Kai Havertz (voor tachtig miljoen euro overgenomen van Bayer Leverkusen) en Timo Werner (voor 53 miljoen euro gekocht van RB Leipzig), renderen vooralsnog slecht. Havertz zit doorgaans op de bank, terwijl Werner na zeventien competitieduels pas op vier doelpunten staat.