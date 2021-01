‘Frankfurt vergeet Jovic en gaat vol voor Nederlander als opvolger Dost’

Dinsdag, 5 januari 2021 om 11:09 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:24

Eintracht Frankfurt onderzoekt de mogelijkheden om Sam Lammers in deze transferperiode naar Duitsland te halen, zo weet de Frankfurter Neue Presse dinsdag te melden. De Nederlandse aanvaller is de beoogde opvolger van Bas Dost, die Frankfurt vorige maand inruilde voor Club Brugge. Lammers werd door Atalanta vorig jaar zomer voor negen miljoen euro overgenomen van PSV. Een basisplaats heeft hij echter nog niet weten te veroveren bij de Champions League-deelnemer.

Volgens bovengenoemde regionale krant denkt Frankfurt aan een huurdeal voor Lammers, die bij Atalanta vastligt tot de zomer van 2025. De voormalig PSV'er kreeg tot dusver slechts één keer een basisplaats, terwijl hij achtmaal als invaller binnen de lijnen kwam. Desondanks zijn de Italianen niet van plan om Lammers binnen een jaar alweer te verkopen. Een tijdelijke overgang richting Frankfurt kan de ontwikkeling van de spits alleen maar goed doen, zo klinkt het. In Duitsland is men met name onder de indruk van de fysieke gesteldheid van de 1.89 meter lange Nederlander.

Frankfurt zoekt al langer naar versterkingen voor de voorhoede. Luka Jovic, die in 2019 voor zestig miljoen euro werd verkocht aan Real Madrid, lijkt geen haalbare optie te zijn voor de nummer acht in de Bundesliga. Het exorbitante salaris van de Servische aanvaller is Frankfurt te gortig, zo oordeelt de Frankfurter Neue Presse. Trainer Adi Hütter beschikt nog wel over André Silva, maar daarachter is de spoeling dun. Ragnar Ache is op de weg terug van een hamstringblessure, maar nog niet inzetbaar.

Lammers staat overigens niet alleen in de belangstelling van Frankfurt. De bankzitter van Atalanta wordt volgens verschillende Italiaanse media ook gevolgd door Sampdoria, Genoa en Bologna. Lammers zat zondag nog negentig minuten op de bank in de thuiswedstrijd van Atalanta tegen Sassuolo. De formatie van trainer Gian Piero Gasperini begon met een klinkende 5-1 overwinning aan het kalenderjaar 2021.