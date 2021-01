Hummels vergelijkt Dortmund-sensatie met Götze: ‘Hij is echt heel goed’

Dinsdag, 5 januari 2021 om 10:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:53

Mats Hummels steekt de loftrompet over Youssoufa Moukoko, die in november vorig jaar op zestienjarige leeftijd zijn debuut maakte in de hoofdmacht van Borussia Dortmund. De centrumverdediger van de Duitse grootmacht trekt zelfs de vergelijking met enkele grote namen die ook op jonge leeftijd hun naam vestigden in de Bundesliga, terwijl Moukoko in de optiek van Hummels ook een prima vervanger is van aanvalsleider Erling Braut Haaland.

"Youssoufa is echt heel goed", jubelt Hummels in een interview met BILD. "Ik heb met Toni Kroos gespeeld toen hij zestien of zeventien jaar oud was, dat geldt trouwens ook voor Mario Götze en Christian Pulisic. Youssoufa is zeker één van de beste spelers van die leeftijd waar ik mee heb samengespeeld." Moukoko maakte in december tegen 1. FC Union Berlin (2-1 nederlaag) zijn eerste doelpunt in het shirt van Dortmund. Met 16 jaar en 28 dagen is hij de jongeste doelpuntenmaker in de Bundesliga ooit. De jonge spits is overigens momenteel herstellende van een knieblessure.

?????????????????? ?????????????? wordt met 16 jaar en 28 dagen de jongste doelpuntenmaker OOIT in de Bundesliga?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 18 december 2020

Moukoko nam vorige maand tegen 1. FC Union Berlin in de spitspositie de plaats in van de destijds geblesseerde Haaland en volgens Hummels viel dat niet tegen. Volgens de routinier beschikt de jongeling over dezelfde kwaliteiten als de Noorse topschutter. "Erling gaat vaak diep en kan de tegenstander pijn doen met zijn sprints. Hij is iemand die continu voor dreiging zorgt en dat is echt een wapen voor ons. Onze andere aanvallers zijn liever aangever dan doelpuntenmaker. Daarom was het ook zo fijn dat Youssoufa erbij kwam. Hij is ongeveer hetzelfde type als Erling."

Hummels gaat tevens in op het recente ontslag van Lucien Favre. Hij toonde zich kort voor het vertrek van de coach nog zeer kritisch op de werkwijze van de Zwitser. "Ik heb het allemaal zo verstandig mogelijk proberen uit te leggen. Het was intern al heel vaak aan bod gekomen bij de spelers en technische staf. Ik voelde mij op het eind genoodzaakt om ermee naar buiten te treden. Ik denk overigens niet dat mijn uitspraken en die van Marco Reus hebben meegespeeld in de beslissing van de clubleiding om Favre te ontslaan", aldus Hummels.