‘Presidentskandidaat Barça ontvouwt creatief plan om Messi te behouden’

Dinsdag, 5 januari 2021 om 10:01 • Rian Rosendaal

In aanloop naar de presidentsverkiezingen van Barcelona op 24 januari is er veel te doen rondom Lionel Messi. Net als veel van zijn concurrenten heeft presidentskandidaat Xavi Villajoana grootse plannen met de inmiddels 33-jarige spelmaker. De Spaanse bestuurder zoekt een partnerclub in de Major League Soccer die Messi zou kunnen overnemen na zijn vertrek bij de Catalaanse grootmacht. De aanvaller beschikt over een aflopend contract en het is niet ondenkbaar dat er na dit seizoen een einde komt aan het huwelijk tussen club en speler.

Volgens AS wil Villajoana een Amerikaanse club opkopen om Messi in de toekomst te kunnen stallen. De presidentskandidaat zou daarnaast inzetten op een hernieuwde samenwerking tussen de Argentijnse aanvaller en Luis Suárez. Laatstgenoemde speler vertrok vorig jaar zomer richting Atlético Madrid, nadat trainer Ronald Koeman hem duidelijk had gemaakt dat hij niet hoefde te rekenen op een basisplaats in het Camp Nou. Vanwege de penibele situatie op financieel gebied is het echter nog maar de vraag of Villajoana zijn ambitieuze plannen ten uitvoer kan brengen.

De Amerikaanse Major League Soccer bestaat momenteel uit 27 teams en tot 2023 kunnen er nog maximaal drie clubs bijkomen. Daarnaast staat geen enkele club uit de Verenigde Staten momenteel te koop. AS schuift Charlotte FC naar voren als mogelijke optie voor Villajoana, al wordt ook gelijk een struikelblok benadrukt. De club die per 2022 wil deelnemen aan de MLS zou 265 miljoen euro kosten, een bedrag dat Barcelona gezien de coronacrisis niet lijkt op te kunnen hoesten.

Het is overigens niet de eerste keer dat Messi in verband wordt gebracht met een Amerikaans avontuur. Vorig jaar meldden verschillende Spaanse media dat Manchester City de aanvaller over zouden willen nemen van Barcelona. Als onderdeel van een meerjarenplan zou Messi na enkele jaren in Manchester naar New York City FC verkassen, een club die net als the Citizens deel uitmaakt van de City Football Group. Ondertussen probeert Barcelona om hem langer voor de club te behouden, al is men er nog niet in geslaagd om Messi een nieuw contract te laten tekenen.