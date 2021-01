Prachtige beelden na stunt tegen Liverpool: ‘Dat veroorzaakte mijn tranen'

Ralph Hasenhüttl was maandagavond in tranen na de 1-0 overwinning van zijn Southampton op koploper Liverpool. De beelden van de geëmotioneerde manager van the Saints, die op zijn knieën in het gras zat na de stunt van zijn ploeg, gingen al snel de hele wereld over. Hasenhüttl grapte al snel dat de harde wind in het St. Mary's Stadium voor de tranen had gezorgd.

"Het was echt de wind die de tranen heeft veroorzaakt!", liet de oefenmeester uit Oostenrijk met een kwinkslag weten aan de BBC. "Als je toch ziet hoe mijn spelers werkelijk alles geven voor een goed resultaat, dan maakt mij dat bijzonder trots. Je moet tegen een ploeg als Liverpool de perfecte wedstrijd afleveren en in mijn optiek hebben we dat ook gedaan. We stonden onder grote druk en onze manier van verdedigen rondom ons eigen strafschopgebied is doorslaggevend geweest. Daarnaast hebben we ook gewoon goed voetbal laten zien."

Wat een emotie bij de Southampton FC-manager... ?? Geplaatst door voetbalzone op Maandag 4 januari 2021

De emoties hadden volgens Hasenhüttl ook te maken met het feit dat hij voor de allereerste keer als manager van Southampton punten wist af te snoepen van Liverpool. "Hij is de enige manager tegen wie dat nog niet was gelukt. Eén of twee maanden geleden grapten we daar nog over tijdens een vergadering van de Premier League. Toen zei ik al tegen hem: 'Ik zou dolgraag een punt tegen jouw ploeg pakken'. Liverpool had wellicht een punt verdiend vanavond, maar dat is nu niet meer van belang."

Hasenhüttl zal de stunt tegen titelkandidaat Liverpool niet snel vergeten. "Het was een zeer intense wedstrijd en mijn stem is nu haast helemaal verdwenen. Mijn spelers zijn moe, wat ook moet als je van zo'n elftal als Liverpool wil winnen. Ze hebben altijd in een goed resultaat geloofd. In de 92ste minuut dacht ik pas aan een goede afloop. Het is al met al een perfecte avond geworden voor ons", aldus de trotse Hasenhüttl, die Southampton dankzij de zege in eigen huis naar de zesde plaats in de Premier League zag stijgen.