Klopp kan zijn oren niet geloven: ‘Dat is de grootste grap ter wereld’

Dinsdag, 5 januari 2021 om 08:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:09

Jürgen Klopp sprong maandagavond na de smadelijke 1-0 nederlaag van Liverpool tegen Southampton in de bres voor Sadio Mané. De vleugelaanvaller uit Senegal zou volgens velen te snel naar het gras zijn gegaan na een overtreding van Kyle Walker-Peters in het strafschopgebied. De manager van the Reds echter is het totaal niet eens met de forse kritiek op de in zijn ogen te eerlijke Mané.

Klopp vond Mané tegen Southampton de gevaarlijkste speler aan de zijde van Liverpool. "Hij zorgde bij ons voor het meeste gevaar", zo zei de Duitse coach na afloop in gesprek met Sky Sports. "Mensen die vervolgens zeggen dat Sadio Mané schwalbes maakt, dat is echt de grootste grap ter wereld. Hij doet er juist alles aan om te blijven staan. In twee gevallen zouden andere clubs zeker weten een strafschop hebben gehad", aldus Klopp, die een schot van Georginio Wijnaldum tegen een hand van een speler van Southampton zag aankomen. "Ik weet niet wie mij die handsbal verder kan uitleggen."

"Als Mané zo makkelijk naar de grond zou gaan, dan hadden we nu een strafschop gehad, net zoals we in de laatste wedstrijd (tegen Newcastle United, red.) absoluut een strafschop hadden moeten krijgen", ging Klopp verder met zijn uitgebreide analyse. "Maar zoals Andre Marriner (scheidsrechter tegen Southampton, red.) omging met Mané, dat vind ik eerlijk gezegd niet oké. Toen Mané bij die laatste situatie viel, kon je goed zien dat Walker-Peters hem opnieuw raakt met zijn linkervoet. Dat had gewoon weer een strafschop voor ons moeten zijn."

Klopp trok vervolgens de vergelijking tussen Liverpool en titelconcurrent Manchester United. "Ik heb vernomen dat zij in twee jaar tijd meer strafschoppen hebben gekregen dan wij in vijfenhalf jaar. Ik heb geen idee of dat mijn fout is of hoe dat heeft kunnen gebeuren." Klopp wil zich evenwel niet verschuilen achter excuses. "Het staat niet in verband met onze prestatie of die van Southampton. Maar we waren in deze situaties allerminst gelukkig, dat staat als een paal boven water." De Liverpool-manager is ondanks de tegenvallende reeks nog niet in paniek. "We lopen niet weg voor onze problemen en moeten hier weer uit zien te komen."

Voormalig Liverpool-verdediger Jamie Carragher was na afloop zeer kritisch op het optreden in Southampton en de analist denkt dat de komst van een centrale verdediger absoluut noodzakelijk is voor de selectie van Klopp. "Anders worden ze geen kampioen", benadrukte de teleurgestelde Carragher in zijn analyse namens Sky Sports. "Dat zei ik al toen Virgil van Dijk zwaar geblesseerd raakte tegen Everton. Het wordt heel lastig voor Liverpool als ze geen zakendoen op de transfermarkt. Het feit dat Jordan Henderson als centrumverdediger fungeerde is niet heel erg bemoedigend voor die twee spelers (Rhys Williams en Nathaniel Phillips, red.) op de bank. Henderson is absoluut geen centrale verdediger. Hij deed het aardig, maar hoort daar eigenlijk niet te staan."