Noodlijdend Barcelona bespaarde zich zondag in een klap 30.000 euro

Dinsdag, 5 januari 2021 om 08:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:14

Barcelona heeft zich afgelopen weekeinde een bedrag van ongeveer 30.000 euro bespaard, zo verzekeren TV3 en Catalunya Ràdio. De selectie en technische staf van de Spaanse topclub gingen zondag niet met het vliegtuig naar Huesca, waar met 0-1 werd gewonnen. De club huurde twee bussen: één voor de selectie en één voor de technische staf en andere medewerkers.

Barcelona had twee redenen om niet met het vliegtuig te gaan en het financiële motief was het voornaamste. Voor uitduels met Villarreal (288 kilometer) of Valencia (350 kilometer) wordt immers altijd het vliegtuig gebruikt, maar voor de trip van 270 kilometer naar Huesca werden twee bussen gebruikt. Om eventuele verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden spelers en staf van elkaar gescheiden.

TV3 en Catalunya Ràdio stellen dat ‘alle beetjes op financieel gebied helpen’, zeker met oog op de wensen op de transfermarkt. Barcelona heeft weinig ruimte om de selectie van Ronald Koeman te versterken en zal spelers moeten uitzwaaien om eventueel een aanvaller en een verdediger aan te kunnen trekken. Dat men pas na de presidentsverkiezingen van 24 januari eventueel zaken kan doen, helpt ook niet mee.

Bronnen binnen de club wijzen de Catalaanse media er ook op dat de bus het beste vervoersmiddel was om in Huesca te geraken. Reizen met het vliegtuig nam naar verluidt in verband met veiligheid en coronamaatregelen evenveel tijd in beslag als reizen met de bus. Barcelona pakt woensdag logischerwijs wel het vliegtuig. Dan staat een uitwedstrijd tegen Athletic Club op het programma: een reis van dik 600 kilometer naar Bilbao.

Twee leden van de technische staf van Barcelona werden maandag positief bevonden op het coronavirus. Om wie het gaat, is niet duidelijk. De twee positief geteste personen zijn in zelfisolatie gegaan. Op dinsdagochtend zullen alle spelers en begeleiders van de A-selectie een extra testronde ondergaan.