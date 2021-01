‘Club Brugge wil Ajax en Barcelona vóór zijn en vijfde Nederlander halen’

Dinsdag, 5 januari 2021 om 08:02 • Daniel Cabot Kerkdijk

Club Brugge heeft meer dan gemiddelde interesse in Melayro Bogarde, zo meldt Het Laatste Nieuws dinsdag. Het is onduidelijk of de topclub uit België de achttienjarige verdediger van TSG Hoffenheim al deze maand wil aantrekken of men aast op de transfervrije komst van de tiener. De verbintenis van de neef van Winston Bogarde loopt immers in de zomer ten einde.

Bogarde kwam in 2009 in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht. Negen jaar later koos hij voor de overstap richting Hoffenheim, waar hij vorig jaar met achttien jaar en twee dagen de jongste Nederlandse speler ooit was die zijn debuut maakte in de Bundesliga. Dat gebeurde in mei, toen Alfred Schreuder nog de hoofdtrainer was van de Duitse club. De trainer is nu de rechterhand van Ronald Koeman bij Barcelona.

Barcelona is een van de clubs die al maanden interesse heeft in Bogarde, die ook met onder meer Ajax, RB Leipzig en Borussia Dortmund in verband werd gebracht. De rechtsback annex centrumverdediger is geen basiskracht bij Hoffenheim. De teller staat inmiddels op negen optredens in de hoofdmacht, waaronder vier in de voorbije vier weken: twee basisplaatsen en twee invalbeurten.

Club Brugge versterkte zich onlangs met Bas Dost van Eintracht Frankfurt en heeft met Ruud Vormer en Noa Lang nog twee Nederlanders op de loonlijst staan. De verwachting is dat de Bruggelingen binnenkort de terugkeer van Stefano Denswil van Bologna bekendmaken. Club Brugge leidt momenteel met 39 punten de dans in de Jupiler Pro League. RC Genk heeft vier punten minder, maar ook een wedstrijd minder.