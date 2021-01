Privéreizen van spelers Feyenoord en Ajax wekken verbazing

Dinsdag, 5 januari 2021 om 07:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:43

Lisandro Martínez, Luis Sinisterra en Marcos Senesi reisden gedurende de korte winterstop naar 'oranje gebied', maar gingen daarna niet tien dagen in thuisquarantaine. Winteraanwinst Lucas Pratto hoefde van de medische staf van Feyenoord ook niet in thuisquarantaine. Het Algemeen Dagblad vraagt zich dinsdag af waarom de regels van de RIVM anders worden geïnterpreteerd. Buitenlandse voetballers konden tijdens de korte winterstop immers niet naar hun geboorteland reizen, zo was de strekking in het betaald voetbal.

Indien voetballers dat toch deden moesten ze in thuisquarantaine en zouden ze de eerste twee duels van 2021 missen. Senesi en Martínez togen desondanks toch naar Argentinië en plaatsten foto’s op sociale media. Sinisterra bezocht zijn familie in Colombia. Heracles-trainer Frank Wormuth bracht oud en nieuw daarentegen in zijn eentje door op een vakantiepark om lang genoeg in quarantaine te kunnen na zijn bezoek aan Freiburg tijdens de feestdagen.

“We hebben een uitzonderingspositie gekregen om te reizen voor wedstrijden”, vertelde Edwin Goedhart, medisch manager bij de KNVB, vorige maand nog aan het dagblad. “Maar het is niet de bedoeling dat een topsporter nu kan zeggen: we kunnen alles doen. De uitzonderingspositie geldt alleen voor wedstrijden, niet voor privéreizen.” De krant schrijft wel dat de officiële regelgeving ruimte biedt voor uitzonderingen, zoals het bezoeken van ‘uw geliefde, echtgenoot, kind of ouder’.

Het Algemeen Dagblad wijst er echter op dat Senesi op een foto met meer mensen dan alleen een geliefde en zijn ouders staat en dat op de achtergrond van de foto van Martínez een grote tafel met vrienden en/of familie te zien is. Op zijn Instagram-account gaat hij bovendien met tal van andere personen op de foto. Het wekt verbazing bij Henk van Stee, technisch directeur van Sparta. “Ik weet niet beter dan dat een speler die naar het buitenland is geweest, tien dagen in quarantaine moet. Voor ons geldt in elk geval wel dat we de buitenlandse jongens in Nederland hebben gehouden tijdens de vrije periode.”

Clubarts Casper van Eijck van Feyenoord legt uit waarom de spelers niet in thuisquarantaine hoeven, al wijst de KNVB op wat op 11 december met de clubs is besproken: tien dagen in quarantaine na een reis naar een oranje gebied. “Omdat ze met een negatieve test teruggekomen zijn", legt Van Eijck uit. “Ze trainen in eerste instantie apart en worden dinsdag (vandaag, red.) opnieuw getest." Als de spelers negatief testen, kunnen zij komend weekeinde gewoon de stadsderby tegen Sparta Rotterdam spelen.