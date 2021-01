Kenneth Perez verbaasd om wild gerucht: ‘Dat kan toch niet waar zijn?’

Maandag, 4 januari 2021 om 23:50 • Yanick Vos • Laatste update: 23:59

Joshua Zirkzee staat op de nominatie om te vertrekken bij Bayern München en in de Duitse media wordt de negentienjarige jeugdinternational gelinkt aan Heracles Almelo. De club uit de Eredivisie zou de talentvolle Bayern-spits op huurbasis willen overnemen. Kenneth Perez reageert met grote verbazing op het gerucht van Kicker: “Dat kan toch niet waar zijn?”

Zirkzee komt dit seizoen niet in de plannen voor van trainer Hansi Flick. De coach geeft de voorkeur aan Robert Lewandowski, terwijl Eric Maxim Choupo-Moting tweede keus is achter de Pool. Zirkzee zou daardoor uitkijken naar een nieuwe club. In navolging van 1.FC Köln en Eintracht Frankfurt zou nu ook Heracles een oogje op hem hebben. “Wat ik een grote verrassing vond, is dat ik las dat Heracles bezig is met Joshua Zirkzee”, aldus ESPN-presentator Pascal Kamperman bij Voetbalpraat. Perez reageert verbaasd: “Dat kan toch niet waar zijn?”, vraagt hij zich hardop af. “Daar geloof ik echt helemaal niks van.”

“Dat kan toch niet?”, vervolgt Perez, waarna tafelgenoot Kees Kwakman inhaakt: “Vind je dat het vanuit Zirkzee niet kan? Dat de stap naar beneden te groot is?” Perez: “Ik snap dat hij achter Lewandowski zit, maar dan ga je van Bayern München naar Heracles. Daar zit toch zó veel tussen?” Kwakman geeft aan dat hij het wel ‘een mooie stap’ zou vinden voor Zirkzee. “De vraag is of je bij Frankfurt gaat spelen. Hij moet nu wel echt gaan spelen.” Perez is het daar niet mee eens: “Waarom nu? Hij is achttien jaar oud (negentien, red.). Hij kan nu toch superveel leren?”

Perez legt uit waar zijn verbazing vandaan komt: “Hij komt van Feyenoord”, aldus de Deen. “Hij is een Nederlandse jongen, afkomstig van Feyenoord over wie hoog wordt opgegeven. Op zijn achttiende heeft hij gespeeld bij Bayern. Het verbaast me dan dat hij niet bij Feyenoord komt te spelen. Dan vind ik Heracles een gigantische sprong. Ik kan me ook niet voorstellen dat Bayern dat toelaat. Want dan kan je hem toch niet beoordelen of hij uiteindelijk goed genoeg is voor jouw niveau?”

Kwakman merkt op dat Bayern Zirkzee mogelijk definitief van de hand wil doen. Kicker meldde dat een definitief vertrek met terugkoopoptie niet is uitgesloten. “Wat?”, aldus Perez verbaasd. “Dan zijn de verhalen toch echt totaal veranderd ten opzichte van een paar maanden geleden?” Heracles-trainer Frank Wormuth heeft in Almelo momenteel de beschikking over twee spitsen: Sinan Bakis en Adrián Szöke. De twee spitsen van Heracles verzorgden in de eerste seizoenshelft samen echter slechts drie doelpunten.