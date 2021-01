Liverpool gaat kansloos onderuit en gooit koppositie te grabbel

Maandag, 4 januari 2021 om 22:54 • Yanick Vos • Laatste update: 23:07

Liverpool heeft maandagavond een kansloze nederlaag geleden op bezoek bij Southampton. Danny Ings bezorgde met het enige doelpunt van de wedstrijd zijn ploeg de drie punten: 1-0. De koploper van de Premier League speelde in aanvallend opzicht vrijwel niets klaar. Het team van manager Jürgen Klopp schoot een kwartier voor tijd pas voor het eerst op doel. Na gelijke spelen tegen West Bromwich Albion (1-1) en Newcastle United (0-0) eind december, begint Liverpool het jaar 2021 met een nederlaag. Manchester United, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld, kan op 12 januari alleen aan kop komen bij minimaal een gelijkspel tegen Burnley.

De wedstrijd was nog geen twee minuten oud toen Southampton brutaal de leiding nam tegen de koploper van de Premier League. James Ward-Prowse legde de bal vanuit een vrije trap achter de laatste linie van de bezoekers. Trent Alexander-Arnold zat volledig mis, waarna Danny Ings vanuit een moeilijke hoek op prachtige wijze scoorde. Vanuit de draai wipte hij de bal over Liverpool-keeper Alisson Becker heen in de verre hoek. De goal van Ings kwam hard aan bij het team van manager Jürgen Klopp. De bezoekers kwamen maar moeizaam in de wedstrijd en oogden geïrriteerd, met vroege gele kaarten voor Thiago Alcántara en Andrew Robertson als gevolg. Southampton zat op rozen, maar kreeg zelf ook een tik te verwerken. Na een halfuur spelen raakte Moussa Djenepo geblesseerd. De aanvaller, die vorig jaar al twee keer aan de kant stond met een spierblessure, kon niet verder en verliet zichtbaar geëmotioneerd het veld.

Southampton had de zaakjes in verdedigend opzicht goed onder controle. Liverpool kon aanvallend weinig uitrichten, op een paar speldenprikjes van Mohamed Salah en Sadio Mané na. Vijf minuten voor rust ontsnapten the Reds aan een grotere achterstand toen invaller Nathan Tella vanaf de rand van het strafschopgebied de bal net naast krulde. Een grotere voorsprong was op basis van het spelbeeld in de eerste helft niet eens onverdiend geweest. De ploeg van manager Ralph Hasenhüttl speelde sterk en bij vlagen indrukwekkend voetbal. De thuisploeg zat de tegenstander kort op de huid en mede daardoor produceerde Liverpool in de eerste helft geen enkel schot op doel. Direct na rust schroefde de ploeg van Klopp het tempo op en werd de aanval gezocht. Het leidde tot een kans voor Georginio Wijnaldum, die van dichtbij op doel kon schieten. Zijn inzet werd echter gekeerd door Jack Stephens. Bij die actie leek hij hands te maken en de spelers van Liverpool schreeuwden om een strafschop. De VAR bestudeerde de beelden en liet het daarbij.

Liverpool draaide de duimschroeven aan in de jacht naar de gelijkmaker. Southampton kon niets anders doen dan tegenhouden. Het piepte en kraakte achterin bij the Saints, die met man en macht de voorsprong verdedigden. Met nog een kwartier op de klok begon de tijd te dringen voor Liverpool. Grote kansen bleven uit, mede door goed verdedigend werk van de thuisploeg. Mané had een goede schietkans, maar doelman Fraser Forster bracht redding. De poging van de Senegalees na 75 minuten was pas het eerste schot op doel van Liverpool. De tijd tikte weg in het nadeel van Liverpool, dat bijna nog op een grotere achterstand kwam in de slotfase. Door een inschattingsfout van Alisson schoot invaller Yan Valery de bal richting een leeg doel. Zijn inzet was niet hard genoeg, waardoor Jordan Henderson redding kon brengen. Het bleek het laatste wapenfeit van Southampton, dat in de slotfase probeerde te overleven. Liverpool vocht voor wat het waard was en zelfs Alisson ging in blessuretijd nog mee naar voren bij een hoekschop, maar een gelijkmaker zat er niet in.