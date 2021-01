Acheffay neemt winnend Utrecht bij de hand bij wereldgoal Van Moorsel

Maandag, 4 januari 2021 om 22:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:00

Jong FC Utrecht heeft maandagavond een vrij eenvoudige overwinning geboekt op FC Den Bosch. De ploeg van trainer Ab Plugboer won op het eigen trainingscomplex Zoudenbalch met 3-1 en maakt door de overwinning een sprong op de ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie. De beloftenploeg stijgt van de vijftiende naar de dertiende plek. Hicham Acheffay was de gevierde man met een doelpunt en twee assists.

Utrecht won drie van de laatste vijf thuisduels in de Keuken Kampioen Divisie en was ook tegen Den Bosch de bovenliggende partij. Halverwege de eerste helft kwam de thuisploeg op voorpsprong via Oussama Alou, die op maat werd bediend door Acheffay en de 1-0 tegen de touwen schoot. Diezelfde Acheffay bracht niet veel later zelf de marge op twee. Dit keer was het voorbereidende werk van Tim Pieters vanaf de rechterkant en zag Acheffay zijn inzet voor de vierde keer dit seizoen tot doelpunt gepromoveerd worden.

Even leek Den Bosch snel met een antwoord te komen nadat Jizz Hornkamp op acrobatische wijze een omhaal produceerde, maar de aanvaller zag zijn poging op aangeven van Don Bolsius in het zijnet verdwijnen naast doelman Joey Houweling. Vijf minuten na rust was Houweling wel geklopt, toen Paco van Moorsel een afvallende bal met een fraaie volley ineens in de bovenhoek legde: 2-1. Het betekende voor de middenvelder van Den Bosch zijn tweede treffer van het seizoen.

Lang kon Den Bosch niet genieten van de aansluitingstreffer. Na ruim een uur spelen was het Ruben Kluivert die het duel in het slot gooide namens Utrecht. Acheffay zorgde voor het voorbereidende werk en zag zijn tweede assist van de avond worden binnengekopt door Kluivert. De zoon van Patrick Kluivert tekende voor zijn eerste treffer in dienst van FC Utrecht. In de slotfase golfde het spel op en neer, maar gescoord zou er niet meer worden. Utrecht stijgt door de overwinning naar de dertiende plek, Den Bosch blijft samen met FC Dordrecht gedeeld hekkensluiter.