Vitesse richt pijlen op Kroatisch jeugdinternational en mikt op huurdeal

Maandag, 4 januari 2021 om 21:55 • Laatste update: 22:02

Vitesse hoopt zich deze transferwindow op huurbasis te versterken met Alois Dominik Oroz, weet De Gelderlander. Oroz is Kroatisch jeugdinternational en staat momenteel onder contract bij FC Liefering, dat uitkomt op het tweede niveau in Oostenrijk. De centrumverdediger, die dit seizoen tot dusver tot dertien optredens kwam, moet in Arnhem het hart van de verdediging versterken.

Oroz kwam bij Vitesse op de radar doordat Liefering de opleidingstak is van Red Bull, waar technisch directeur Johanner Spors en trainer Thomas Letsch een verleden hebben. Spors werkte in het verleden bij RB Leipzig, terwijl Letsch aan het roer stond bij RB Salzburg. De huidige oefenmeester van Vitesse had in 2017 tevens de verantwoordelijkheid bij Liefering, de club waar Oroz momenteel speelt.

De Kroaat, die bij Vitesse na Jacob Rasmussen, Danilho Doekhi en Tomas Hajek de vierde centrumverdediger moet worden, genoot zijn jeugdopleiding bij Austria Wien en RB Salzburg. In februari 2018 maakte hij zijn debuut namens Liefering tegen SV Horn. De 1.92 meter lange verdediger staat bij zijn huidige club onder contract tot medio 2022. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op 500.000 euro. Oroz moet de eerste versterking worden voor Vitesse. De club nam in december afscheid van Roy Beerens, die in onderling overleg met Vitesse vlak voor de kerstdagen een punt achter zijn carrière zette.