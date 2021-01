FC Emmen meldt akkoord: Michael Chacón staat voor fraaie transfer

Maandag, 4 januari 2021 om 20:24 • Laatste update: 20:27

Michael Chacón gaat de Eredivisie inruilen voor de Colombiaanse competitie. FC Emmen meldt maandagavond namelijk dat het tot een akkoord is gekomen met Atlético Nacional. Welke transfersom gemoeid is met de overstap is niet bekend. Chacón moet nog wel zelf tot een persoonlijk akkoord komen met zijn aanstaande werkgever en de medische keuring doorstaan.

Op de clubwebsite schrijft Emmen dat zondag een akkoord is bereikt met de Colombiaanse topclub. "Atlético Nacional en Michael zelf moeten nog wel tot een definitieve overeenkomst komen en daarnaast moet Michael de medische keuring nog doorstaan, maar beiden lijken een formaliteit. Wanneer dat achter de rug is, komen we met een update", zo klinkt het.

Chacón werd geboren in Colombia en kwam op zijn zesde naar Nederland. De middenvelder kwam al vroeg in de jeugdopleiding van FC Emmen terecht, waar sc Heerenveen hem op veertienjarige leeftijd weghaalde. In de academie van de Friezen groeide Chacón uit tot jeugdinternational voor Oranje Onder-15, Onder-16, Onder-17, Onder-18 en Onder-19. Met Oranje Onder-17 werd hij in 2011 Europees kampioen.

Hij slaagde er echter niet in om bij Heerenveen door te breken en verkaste zonder een minuut in de hoofdmacht te hebben gespeeld in 2015 naar FC Dordrecht. Twee jaar later keerde hij terug naar FC Emmen, met wie hij in zijn eerste seizoen direct naar de Eredivisie promoveerde. Chacón is in de Eredivisie al drie seizoenen in principe een vaste waarde in de formatie van trainer Dick Lukkien en speelde deze jaargang voorlopig dertien wedstrijden, waarvan negen als basisspeler.