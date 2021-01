‘Ronald Koeman zwaait Barcelona-bankzitter voor halfjaar uit’

Maandag, 4 januari 2021 om 19:57 • Laatste update: 20:14

Carles Aleña staat voor een vertrek bij Barcelona. Diverse Spaanse media melden maandagavond dat de middenvelder tot aan het einde van dit seizoen verhuurd gaat worden aan Getafe. Aleña is een van de spelers die deze transferperiode mag vertrekken in de zoektocht naar meer speeltijd. De Spanjaard komt deze jaargang onder trainer Ronald Koeman niet in de plannen voor.

De interesse van Getafe in Aleña komt niet uit de lucht vallen. De huidige nummer zestien van LaLiga heeft hem al langere tijd in het vizier. Ángel Torres, de president van de club, bevestigde eind vorig jaar in het programma El Transistor van het Spaanse Once Cero de interesse in de 22-jarige middenvelder. Trainer José Bordalás is naar verluidt groot bewonderaar van Aleña en hij heeft er achter de schermen alles aan gedaan om hem over te halen voor Getafe te kiezen. Volgens Cadena Cope heeft de middenvelder groen licht gegeven en maakt hij het seizoen af in de voorstad van Madrid.

Aleñá keerde afgelopen zomer terug bij Barcelona na een verhuurperiode van een half jaar bij Real Betis, maar de 22-jarige middenvelder kwam dit seizoen nog niet in de buurt van een vaste basisplek onder Koeman. De geboren Catalaan kwam dit seizoen tot slechts 46 speelminuten in LaLiga; in de Champions League moest Aléña genoegen nemen met twee korte invalbeurten en een basisplek in het gewonnen duel tegen Dinamo Kiev (0-4). Het contract van Aleñá in het Camp Nou loopt tot medio 2022. Behalve Aleña zou Koeman volgens Sport nog drie spelers willen lozen deze transferperiode. Ook Riqui Puig, Junior Firpo en Samuel Umtiti zouden op de nominatie staan om te vertrekken.