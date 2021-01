Fabrizio Romano deelt vurige wens van Diego Costa op transfermarkt

Maandag, 4 januari 2021 om 19:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:36

Diego Costa hoopt zijn voetballoopbaan vervolgen in de Premier League, weet transferexpert Fabrizio Romano. De spits, die vlak voor de jaarwisseling per direct afscheid nam van Atlético Madrid, hoopt een aanbieding te ontvangen van een club uit de hoogste Engelse divisie. Verder verwacht Romano deze transferperiode geen vertrek van Paul Pogba bij Manchester United en kan de Engelse topclub snel beschikken over Amad Diallo.

Sinds bekend werd dat Diego Costa niet welwillend tegenover een contractverlenging stond bij Atlético, werd de aanvaller met verschillende clubs in verband gebracht. Hij ontving aanbiedingen van Braziliaanse en Turkse clubs, maar maakte tot op heden geen haast met zijn beslissing. Door blessureleed en de aanwezigheid van João Félix en Luis Suárez, die samen een aanvalsduo vormen bij Atlético, vertolkte Diego Costa een bijrol in de ploeg van Diego Simeone. Vlak voor de jaarwisseling besloot de Spaans international in goed overleg te vertrekken en zijn contract te ontbinden.

Naast Braziliaanse en Turkse interesse geniet Diego Costa volgens diverse media ook belangstelling van Wolverhampton Wanderers, maar die interesse kan Romano niet bevestigen. Desondanks verwacht de journalist dat de spits voor een tweede termijn gaat in de Premier League. “Hij hoopt op aanbiedingen vanuit de Premier League”, stelt Romano bij Sky Sports. “Hij wacht op een telefoontje vanuit de Premier League en zou heel graag terugkeren. Hij houdt van de sfeer, we gaan het zien. Het is hoe dan ook interessant om een speler zoals hij met een transfervrije status op de transfermarkt te zien.” Diego Costa speelde eerder tussen 2014 en 2017 voor Chelsea en kwam in Londen in 89 competitiewedstrijden tot 52 treffers. Bij Chelsea werd hij twee keer landskampioen en legde hij beslag op de League Cup.

Mocht Diego Costa terugkeren naar Engeland, dan is de kans groot dat hij Pogba nog tegenkomt. De middenvelder werd de voorbije weken met meerdere grote clubs in verband gebracht, maar het prijskaartje van honderd miljoen euro lijkt een te hoge drempel. Naast het aanblijven van Pogba kan United snel beschikken over Diallo. De achttienjarige aanvaller, die in oktober voor 21 miljoen euro werd overgenomen van Atalanta, maakte deze week zijn papierwerk in orde en sluit zich binnenkort aan bij de selectie.