Ferdi Kadioglu helpt Fenerbahçe aan perfecte start van 2021

Maandag, 4 januari 2021 om 19:02 • Laatste update: 19:14

Fenerbahçe is 2021 uitstekend van start gegaan. In de Turkse Süper Lig won Fener op bezoek bij Kasimpasa met duidelijke cijfers: 0-3. Nederlands jeugdinternational Ferdi Kadioglu kwam in de slotfase als invaller binnen de lijnen en bepaalde de eindstand in de 89ste minuut. Door de overwinning komt de Turkse topclub op 29 punten, 2 minder dan lijstaanvoerder Besiktas.

De bezoekers kwamen na een klein kwartier spelen op voorsprong via Mame Thiam. De Senegalese aanvaller stond op de juiste plek na een afgeslagen voorzet: 0-1. Een doelpunt van Enner Valencia werd vervolgens afgekeurd wegens buitenspel, waarna Thiam op slag van rust alsnog voor de 0-2 zorgde. De aanvaller werd met een handig wippertje van Dimitrios Pelkas de diepte ingestuurd, om vervolgens te scoren.

Wat een machtige sprint van de Nederlander! ?????? Geplaatst door voetbalzone op Maandag 4 januari 2021

Tien minuten voor tijd kwam Kadioglu binnen de lijnen en de 21-jarige aanvaller had slechts een paar minuten nodig om te scoren. Vanuit de counter werd Kadioglu afgestuurd op keeper Ramazan Köse: 0-3. Zodoende tankt Fenerbahçe het nodige vertrouwen op weg naar de kraker van aanstaande donderdag tegen Alanyaspor, de huidige nummer twee van de competitie.