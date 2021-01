Komst van Mauricio Pochettino biedt nieuwe kans aan Xavi Simons

Maandag, 4 januari 2021 om 17:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:24

Mauricio Pochettino heeft Xavi Simons maandag mee laten doen aan zijn eerste groepstraining bij Paris Saint-Germain. De kersverse trainer van de Franse grootmacht, die de ontslagen Thomas Tuchel heeft opgevolgd, biedt de zeventienjarige Nederlander samen met vier andere talenten de kans om zich te bewijzen voor een plek in de hoofdmacht.

Ook de jeugdspelers Edouard Michut, Kenny Nagera, El Chadaille Bitshiabu en Soumaula Coulibaly namen deel aan de eerste training van Pochettino in Parijs. Mogelijk biedt de komst van de Argentijnse oefenmeester nieuw perspectief voor Simons, die onder Tuchel meestal niet in aanmerking kwam voor een plek in de wedstrijdselectie.

Simons mocht van Tuchel in augustus in de voorbereiding op het seizoen zeventien minuten meedoen in de oefenwedstrijd tegen FC Sochaux (1-0 winst). Daarna zat Simons de eerste wedstrijd van de competitie tegen RC Lens op de bank, en in oktober nog een keer tegen Nîmes. Tot een officieel debuut in de hoofdmacht kwam het echter nog niet voor de middenvelder.

Jarenlang werd Simons gezien als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Barcelona en het kwam dan ook als een grote verrassing toen hij een jaar geleden bekendmaakte dat hij vertrok vanuit La Masía om naar Paris Saint-Germain te gaan. Simons speelde voor diverse nationale jeugdelftallen van Oranje.