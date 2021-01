Boos probleemkind van Royal Antwerp verschijnt op club in Anderlecht-shirt

Maandag, 4 januari 2021 om 16:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:55

Didier Lamkel Zé heeft er veel voor over om een vertrek bij Royal Antwerp te forceren. De 24-jarige vleugelspits is persoonlijk rond met Panathinaikos, maar de Belgische topclub wil vooralsnog niet meewerken aan een transfer. Daarop heeft Lamkel Zé besloten om met een shirt van rivaal Anderlecht naar de training te komen, zo laat de Kameroener zien op Instagram.

Lamkel Zé is op een dood spoor beland bij Royal Antwerp. De linksbuiten was in zijn eerste twee seizoenen nog een gewaardeerde kracht, maar is sinds oktober niet meer opgenomen in de wedstrijdselectie van de club. Lamkel Zé heeft een contract tot medio 2023 en Royal Antwerp wil daarom een transfersom voor hem ontvangen. Panathinaikos denkt daar anders over en zet voorlopig in op een transfervrije overgang.

Didier Lamkel Ze ????? pic.twitter.com/a8CfA7s3Lg — Anderlecht FR (@Anderlechtactu) January 4, 2021

In een poging een einde aan die patstelling te maken, provoceert Lamkel Zé zijn werkgever maandag. "Het is simpel: ik wil naar Griekenland", schrijft de aanvaller bij een spiegelselfie waarop hij het tricot van Anderlecht draagt. "Ik ben persoonlijk akkoord. Niemand speelt met mijn carrière." Lamkel Zé is nog niet klaar met zijn provocaties. "Morgen trek ik het shirt van Beerschot (de stadsrivaal van Royal Antwerp, red.) aan."