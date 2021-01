Nieuwe grootmacht meldt zich voor Sven Botman

Seny Dieng heeft zich in de kijker gespeeld bij Arsenal. De Zwitserse doelman van Queens Park Rangers is tevens op de radar verschenen bij Crystal Palace en Leeds United. (The Sun)

De na zijn vertrek bij Internazionale clubloze Luciano Spalletti is kandidaat om bondscoach van Chili te worden. De Italiaanse oefenmeester moet in Zuid-Amerika de opvolger van de vertrekkende Reinaldo Rueda worden. (Alairelibre)

Ole Gunnar Solskjaer is van plan om deze maand zijn selectie bij Manchester United op te schonen. Sergio Romero, Phil Jones, Marcos Rojo, Jesse Lingard, Daniel James en Brandon Williams mogen allemaal uitkijken naar een nieuwe club. (The Sun)